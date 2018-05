Europa y la AIEA avalaron el pacto con Irán en medio de presiones de EEUU e Israel

Francia afirmó este martes que las declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre el programa nuclear iraní refuerzan la importancia del acuerdo alcanzado en 2015 por las grandes potencias. Asimismo, la Agencia Internacional para la Energía Atómica descartó las afirmaciones del mandatario.



"La pertinencia del acuerdo se ve reforzada por los elementos presentados por Israel: todas las actividades vinculadas al desarrollo de un arma nuclear están prohibidas por el acuerdo de forma permanente", indica el ministerio francés de Relaciones Exteriores en un comunicado.



"El régimen de inspecciones de la AIEA establecido por el acuerdo es uno de los más completos y sólido de la historia de la no proliferación nuclear", agregó el comunicado, que señala que Francia "toma nota de las informaciones presentadas" por Netanyahu y las "evaluará detalladamente".



Netanyahu afirmó el lunes por la noche por televisión que Israel posee "pruebas concluyentes" sobre la existencia de un plan "secreto" que Irán podría activar en cualquier momento para dotarse de la bomba atómica.



La Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) reiteró en un comunicado, citando un informe de diciembre de 2015, que no tenía "ninguna indicación creíble de actividad en Irán relativa al desarrollo de una bomba nuclear después de 2009".



En el mismo sentido, responsable europea de Política Exterior, Federica Mogherini, dijo que "por el momento no vio argumentos del premier Netanyahu sobre violaciones de parte de Irán de sus compromisos nucleares en el ámbito del acuerdo".



"Si cualquier país tiene informaciones de no conformidad, de cualquier tipo", las "debería enviar a los mecanismos legítimos reconocidos, a la AIEA y a la Comisión conjunta de monitoreo, que presido. Tenemos mecanismos para afrontar eventuales preocupaciones", agregó.



El acuerdo nuclear de Irán -concluyó- "no se basa en presupuestos de confianza, se basa en compromisos concretos, mecanismos de verificación y un monitoreo muy riguroso de los hechos, llevado a cabo por la AIEA, que publicó diez informes certificando que Irán respetó plenamente sus compromisos".



Las acusaciones de Benyamin Netanyahu a Irán no conmovieron tampoco a Gran Bretaña, que confirma su apego al acuerdo nuclear con Teherán. Downing Street definió el tratado como "vital" y negó que se inspire en una aproximación "naif".



El jefe del Foreign Office, Boris Johnson, observó que las sospechas israelíes sobre el desarrollo nuclear iraní evidencian "la importancia de mantener en vigencia las restricciones impuestas por el acuerdo" a las "ambiciones nucleares de Teherán".



El acuerdo, indicó, "no se basa en la confianza respecto a las intenciones iraníes, sino en una verificación".



Pero del otro lado, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, afirmó que los documentos obtenidos por Israel sobre el programa nuclear iraní "son auténticos" y demuestran que Teherán le "mintió repetidamente a la AIEA y "a las seis naciones que negociaron el acuerdo nuclear".



El funcionario sostuvo que "es tiempo de revisar la pregunta de si Irán puede ser creíble" en materia nuclear. Sobre este tema la Casa Blanca consultará con los aliados europeos y otras naciones en vista del plazo del 12 de mayo dado por Washington para salir o reforzar el acuerdo.



"Durante muchos años el régimen iraní insistió con el mundo que su programa nuclear era pacífico. Los documentos obtenidos por Israel desde el interior de Irán muestran más allá de toda duda que el régimen iraní no estaba diciendo la verdad", dijo Pompeo. Según afirmó, revisó "personalmente muchos de los documentos iraníes". Pompeo dijo que el acuerdo nuclear "no fue construido sobre el fundamento de la buena y la transparencia", sino sobre "las mentiras de Irán".



"Estamos evaluando lo que significa el descubrimiento de documentos secretos iraníes sobre el tema nuclear para el futuro" del tratado, indicó.



Mientras tanto, Netanyahu dijo que expertos de Francia, Alemania y Gran Bretaña viajarán a Israel en los próximos días para examinar el "archivo nuclear iraní" conseguido por agentes israelíes en un depósito de Teherán.



De los documentos surge -según el premier- que durante años Irán trabajó secretamente en proyectos atómicos con fines bélicos y que luego "siguió extendiendo su conocimiento en la materia para hacer uso en el futuro". "Reemplazamos los puntos de interrogación con puntos de exclamación", agregó un exponente de la inteligencia israelí en una reunión con periodistas locales.



Otra fuente política, que participó en la misma reunión con la prensa local, precisó que Israel logró en febrero apoderarse de esos documentos y el mes siguiente los transmitió al presidente estadounidense Donald Trump.



"Sin embargo la traducción del farsi requiere tiempo", explicó. Según la fuente de los documentos Irán buscará equiparse con un arsenal atómico y un potencial misilístico adecuado sobre la base de estudios ya completados.



Para impedirlo es preciso dejar fuera de uso "su máquina de dinero, decenas de miles de millones de dólares empleados hoy en financiar sus conquistas imperiales". Israel, precisó la fuente, no sabe si Trump decidirá ahora salir del acuerdo nuclear. "Podría hacerlo, como podría apuntar a un nuevo acuerdo o imponer sanciones. Nosotros -concluyó- de todos modos no permitiremos a Irán equiparse con armas atómicas".