A la espera del proyecto, el Senado se prepara para un intenso debate por las tarifas

Con la media sanción ya superada en Diputados, el Senado espera que ingrese el proyecto para retrotraer las tarifas de los servicios públicos a noviembre del año pasado, cuyo debate se anticipa álgido y con final incierto.



Anoche, tras más de 12 horas de debate, la oposición se impuso holgadamente en la Cámara alta para avanzar con la iniciativa resistida fuertemente por el Gobierno, que de hecho ya anticipó que si se aprueba será vetada por el presidente Mauricio Macri. En el Senado, el final se prevé más ajustado debido a que la relación de fuerzas entre Cambiemos y el peronismo es más pareja.



Y es que Cambiemos y el peronismo "dialoguista" están casi iguales en cantidad de miembros, con algo más de 20 cada uno, mientras que los referenciados en Cristina de Kirchner son 8. El destino final del proyecto dependerá de lo que hagan los senadores que responden a los gobernadores.



El proyecto para retrotraer tarifas será tratado en al menos tres comisiones, una de ellas Presupuesto y Hacienda que está controlada por el oficialista Esteban Bullrich. Fuentes cercanas al exministro de Educación afirmaron a ámbito.com que este viernes se definiría cómo seguirá el tratamiento parlamentario.



Ayer, en declaraciones a la prensa acreditada en la Cámara, el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, confió en que la media sanción ingresará en las próximas horas y que "en dos o tres semanas" será debatido en el recinto. Pero en el peronismo advirtieron que "los giros a las comisiones los define la Secretaría Parlamentaria" y que "es un resorte que hace dos años y medio que no controlamos nosotros".



Pase lo que pase en el Senado, el Gobierno ya tiene decidido vetar la ley. Hoy, por caso, el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando Sánchez, justificó esa alternativa al plantear que se trataría de "un acto de responsabilidad" del Presidente.



"Aprobar un proyecto de ley que no dice de dónde van a sacar 200 mil millones de pesos, es un acto de irresponsabilidad enorme", sostuvo Sánchez en diálogo con la agencia Télam al cuestionar la iniciativa aprobada ayer en Diputados por 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones, que retrotrae las tarifas de servicios públicos a noviembre de 2017 y ata su evolución a los salarios y al Índice de Precios Internos al Mayor.



"Sí, es un acto de responsabilidad del Presidente", respondió el funcionario cuando fue consultado sobre la posibilidad de un veto del Poder Ejecutivo al proyecto, en caso de que sea sancionado por el Senado a instancias de la oposición.



En este sentido, sostuvo que el Gobierno "no cometerá el mismo error que cometió el gobierno anterior de no haberse preguntado durante años de dónde iban a sacar la plata para pagar los subsidios".