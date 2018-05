El oficialismo postergó debate para tratar desafuero de diputada propia

El desafuero de la diputada de Cambiemos Aída Ayala entró en "stand by" luego que el propio oficialismo suspendiera la reunión de este martes prevista para tratar este tema. El encargado de postergar el encuentro de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fue el propio presidente del cuerpo, el ultra oficialista todo terreno Pablo Tonelli (PRO).



Vale recordar que la legisladora chaqueña es investigada por asociación ilícita por la Justicia cuando la radical era intendente de Resistencia y pesa sobre ella un pedido de detención.



"La jueza (Zunilda) Niremperger pidió el desafuero para detener a Ayala con el fin de indagarla, pero apenas la diputada se enteró del pedido, se presentó y fue indagada", explicó el diputado de Cambiemos. Y agregó: "En ese contexto, para que Ayala permanezca detenida hace falta que la jueza dicte el auto de prisión preventiva, algo que todavía no hizo". "Al día de hoy no hay ningún motivo para desaforarla ni tampoco para detenerla", completó.



"La situación judicial de Ayala está indefinida. Por lo tanto, hasta que no se defina, no tiene sentido dictaminar acerca del desafuero", explicó el legislador macrista a la prensa parlamentaria, al justificar la suspensión de la reunión prevista para mañana, a las 15.



Además, Tonelli recordó que, de acuerdo a la Ley de Fueros, "la comisión tiene un plazo de 60 días para expedirse sobre el tema", y que "el pedido de desafuero ingresó a la Cámara a mediados de abril". "Hay que tener en cuenta que aún resta la definición de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia sobre el pedido de eximición de la diputada Ayala", concluyó.



Ayala está imputada por "haber conformado un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios", cuando era intendenta de Resistencia, cargo que ocupó en 2015.