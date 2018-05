Remataron en u$s 600 mil el triplex por el que fue condenado Lula en Brasil

El departamento atribuido por el juez Sérgio Moro al ex presidente Luiz Lula da Silva, por el cual cumple una pena de 12 años y un mes de prisión, fue rematado hoy en unos 600.000 dólares durante una subasta electrónica por un comprador de Brasilia.



Cuando faltaban cuatro minutos para el fin del remate, apareció el comprador ofreciendo 2.2 millones de reales para llevarse el departamento más famoso de Brasil, que está a nombre de OAS, empresa constructora condenada por los sobornos en Petrobras.



Lula niega haber comprado o recibido el departamento ubicado en el balneario paulista de Guarujá, un inmueble que según Moro fue entregado en propiedad oculta por OAS como parte de un soborno de la constructora al Partido de los Trabajadores.



El departamento en la empresa de subastas había sido visto por 53.000 personas.



El inmueble fue invadido el mes pasado por militantes del Movimiento Sin Techo, en protesta contra la condena a Lula.



"Si es de Lula es del pueblo", cantaban los manifestantes, que luego de ocupar el inmueble frente al mar fueron retirados tras un acuerdo con la policía.



El juez Moro ordenó la subasta para entregar a Petrobras el valor del dinero, aunque en su sentencia aclaró que entre el departamento y contratos de OAS y el departamento no había vinculación, tal como acusó inicialmente el Ministerio Público.



Lula se encuentra detenido desde el 7 de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba cumpliendo su condena tras haber sido confirmada esta por la cámara de apelaciones de Porto Alegre el 24 de enero.



El ex mandatario insiste en ser candidato presidencial en octubre, una carrera para la cual figura como líder en las encuestas para vencer en primera y segunda vuelta ante cualquier rival.



Moro dijo que arreglos hechos por OAS a pedido de la familia de Lula en el departamento comprueban la propiedad oculta del inmueble, conocido como el triplex de Guarujá.