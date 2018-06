El Frente Reformista respondió las denuncias de fraude en elección de la FUBA

A través de un comunicado, el Frente Reformista (integrado por Franja Morada, peronistas, socialistas e independientes) salió a desmentir las denuncias de fraude en el marco del congreso para renovar las autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).



Vale recordar que el sábado se llevó a cabo un congreso en la Facultad de Odontología pata renovador autoridades, donde tras 17 años de conducción de la izquierda -los últimos 5 años compartidos con La Mella- resultó vencedor el Frente Reformista. Sin embargo, desde la izquierda anunciaron que desconocerán los resultados y anticiparon una batalla legal.



"Especulando con el desconocimiento del público en general sobre las reglas con las que se rige la elección de la federación estudiantil más grande del continente, la ex conducción de la FUBA, alegre e irresponsablemente, denuncia fraude y desconoce los resultados de la elección", señaló el Frente Reformista.



Tras un largo proceso iniciado con la conformación de la Junta Representativa, siete de los trece Centros de Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires lograron convocar al Congreso que se desarrolló desde las 13 en la Facultad de Odontología de la UBA.

Pero el proceso no estuvo exento de polémicas. Para poder sesionar, se necesitaban 66 de los 130 delegados totales. Desde La Mella -actual conducción- denunciaron "una maniobra fraudulenta" para acreditar delegados al congreso.

"El día martes 19 de junio se conformó la Junta Representativa, se invitó a participar a la conducciones de los trece centros de estudiantes, seis de los cuales decidieron no asistir, quedando entonces conformada la Junta Representativa por siete centros de estudiantes, más de la mitad y en cumplimiento del art. 38 que regula sobre la materia", añade a través de un comunicado.



En este marco, cuestionó que "la ex conducción de la FUBA estuvo cinco años sin convocar a un Congreso de renovación de autoridades, administrando la Federación cuál dueños de una PYME y turnándose entre La Mella y el PO para ejercer la presidencia".



"Denuncian que se les negó el acceso a la acreditación y configuran un escenario de tensión y escándalo que solo existe en su imaginación, que puede ser útil para difundir un comunicado, más no guarda relación alguna con la realidad", continúa el comunicado del Frente Reformista.



"La Mella y el PO pretenden ganar en los diarios una elección que perdieron en las urnas. Llegamos al día del Congreso, la LISTA 1 con 67 delegados sobre 130, el oficialismo con 63. ¿De dónde salen esos dos delegados de diferencia que denuncian como irregulares? De las Facultades de Filosofía y Letras y Económicas", remarcaron desde el Frente Reformista.