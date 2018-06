Paraná: esposa de jefe narco complicó más al intendente de Cambiemos

La situación del intendente de Paraná, Sergio Varisco, es cada vez más complicada en el marco de la causa en la que se investigan presuntos vínculos del mandatario de Cambiemos con el narcotráfico local.



Luciana Lemos, la expareja del capo narco Daniel "Tavi" Celis, afirmó ante la Justicia que éste llevó a la municipalidad de Paraná cocaína que luego Varisco utilizó para financiar su campaña.



"Daniel me dijo que se los llevara a la Municipalidad y ahí yo fui con la mochila (...) Fui directo a la oficina de (Griselda) Bordeira -subsecretaria de Seguridad municipal, quien se encuentra detenida- y ella me dijo qué hacía ahí y estaba enojada, yo tenía todo en la mochila", relató la mujer sobre una entrega de 6 kilos de droga que entregó en la sede de gobierno de Paraná.



Ante el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, Lemos relató: "Yo saqué las cosas de mi mochila y le dije que yo con eso a mi casa no me volvía. (...) Ella ya me había pagado personalmente en la Municipalidad $ 200.000 por adelantado. Por eso está así escrito en la página 12", declaró respecto a un libro donde llevaban la anotaciones.



La declaración de Lemos complica más a Varisco, aunque se contradice con lo que había declarado en segunda instancia su expareja. Es que Celis primero implicó al intendente y luego se desdijo.



Sobre el registro que llevaba de los movimientos de dinero y droga, Lemos explicó que lo hacía para no tener problemas con Celis, aunque éste le decía que no anotara nada. "Me dio órdenes expresas para que no anotara los nombres. Por ejemplo 'amigo X' es Bordeira; 'Nacho' es Varisco; 'Daniel' es Hernández y 'Chino' es Gainza (...). Donde dice 'Nacho' es Varisco", señaló.



Bordeira se encuentra detenida al igual que el concejal Hernández. En tanto que esta semana fueron allanadas la casa y las oficinas de Emanuel Gainza, integrante del bloque Cambiemos en el Concejo Deliberante de Paraná, tras aparecer en las anotaciones. Por su parte, Varisco está libre debido a que pagó una coacción de $ 1 millón.



En cuanto a los seis kilos que habría llevado a la Municipalidad, Lemos aseguró que "uno era para (el concejal) Gainza, uno para Hernández, dos para Bordeira y dos para Varisco". La sospecha es que esa droga se usaba para "repartir en los barrios".



Sobre el supuesto financiamiento de la campaña del intendente, la mujer relató que "al principio Celis no quería hacerla porque en 2011 Varisco perdió, se borró y no le dio la plata a Daniel", pero que finalmente para 2015 llegaron a un acuerdo.



"En la campaña de 2015 Varisco se pasaba horas y horas esperando en la puerta de la casa de Daniel Celis para que lo atendiera y Celis no quería saber nada hasta ahí. Hasta que un día habíamos salido a cenar con Daniel y al regresar recuerdo que eran las 11 de la noche y seguían en la puerta esperando Varisco y Pablo Hernández. Y ahí yo le dije que atendiera a esa gente", afirmó Lemos según consigna el diario Clarín. Y continuó: "Ahí arreglaron para la campaña de 2015 (...). Daniel Celis le dio dinero a Varisco para que se compre zapatos y ropa para que haga la campaña junto a Celis bien vestido, porque todavía tenía los zapatos viejos".



Asimismo, relató: "El arreglo era que Celis le hacía la campaña y Celis se quedaba en la Unidad (Municipal) 2 y tenía que darle las obras de asfalto", dijo. Así como el narco terminó repartiendo droga en camiones del municipio.