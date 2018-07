Últimas noticias de 'Oumuamua, el objeto imposible que sorprende a la ciencia

'Oumuamua no deja de asombrarnos. Desde que los telescopios lograron capturarlo, a fines del año pasado, la comunidad científica permanece en vilo ante cada hallazgo sobre el primer objeto interestelar del que tengamos noticia. El mismo Stephen Hawking, pocos meses antes de morir, se preguntó si no se trataba de una nave extraterrestre.



"La primera sorpresa al momento del descubrimiento fue su origen interestelar. Durante los siguientes meses, me llamó la atención la cantidad de datos que los astrónomos lograron obtener sobre él, a pesar de que pudieron observarlo solo unas pocas semanas", explicó en dialogo con ámbito.com el científico italiano Marco Micheli, miembro de la Agencia Espacial Europea.



¿Cometa o asteroide? ¿De qué está hecho? 'Oumuamua... ¿de dónde viniste? Si sus 800 metros de largo o sus orígenes más allá del Sistema Solar no fueran suficientes, ahora los estudios comprobaron que se desplaza a unos 40 mil kilómetros por hora más rápido que en 2017. ¿Cómo?



"Los cometas son ricos en hielo y cuando se acercan al sol se calientan, los hielos se subliman y se convierten en gas. Este gas luego se libera, principalmente hacia el sol, en consecuencia el cometa siente un empuje en la dirección opuesta. Este empuje es lo que causa la ligera aceleración que cambia la velocidad del objeto, más allá de las fuerzas gravitatorias", señaló Micheli, uno de los autores del informe que constató el fenómeno.



"Es importante decir que la aceleración no gravitacional solo funciona en contra de la gravedad del sol y hace que la 'desaceleración' sea un poco menos fuerte", aclara: "Entonces, el objeto realmente no está acelerando, solo disminuye un poco esa desaceleración".



Otra de las evidencias halladas confirmó que, contrariamente a lo que se especuló en un principio, "tiene algunas moléculas volátiles en la superficie y, por lo tanto, no está seco". Esto también denotaría un comportamiento más cercano al de los cometas que al de los asteroides.



La imagen que capturó lejanamente a 'Oumuamua en su visita.





•El objeto imposible



Como no existen imágenes en primer plano se desconoce su apariencia exacta y los especialistas se manejan a tientas. Pero sus drásticas variaciones de brillo sugieren que es muy alargado, un objeto con proporciones nunca antes vistas en el sistema solar: hasta 10 veces más largo que ancho.



Se sospecha también que podría estar compuesto por gases como monóxido y dióxido de carbono y que se desplaza a los tumbos, oscilando de un extremo a otro en torno a dos ejes bien diferenciados.



Además se da por seguro que entró por una puerta abierta desde otro sistema de estrellas, uno relativamente joven de acuerdo a los cálculos, quizás tras haber vagado por la galaxia durante miles de millones de años. "Aún no se pudo determinar de dónde proviene, y nuestro descubrimiento acerca de la fuerza no gravitacional que actúa sobre él sugiere que la localización será aún más difícil", estimó Micheli.





Tras su breve visita, escapará a la gravedad del sol y se alejará.



El científico se esperanza con que 'Oumuamua sea el primer objeto interestelar sorprendido en su visita, pero no el único: "Definitivamente tiene que haber muchos más. Pero ocurre que unos pocos pasan por nuestro Sistema Solar y son muy difíciles de descubrir".



Una visita tan espectacular como breve. Ya en enero dejó de ser visible desde los observatorios terrestres, aunque los análisis pudieron continuar a través del telescopio espacial Hubble, en su última función antes del adiós. Según las proyecciones, 'Oumuamua (en Hawaii, donde fue descubierto, "el primer mensajero que llega desde lejos") escapará a la gravedad del sol, dentro de cuatro años se ubicará ya cerca de la órbita de Neptuno y luego se perderá para siempre en los confines del universo.