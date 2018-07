El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, criticó al gobierno nacional por manejar las finanzas públicas "con total inoperancia" y dijo que "las provincias no tienen nada que ver con esa mala administración",



"La provincia de San Luis tiene un presupuesto equilibrado. No es el caso de otros Estados que tiene presupuesto deficitario", apuntó.



En ese sentido, subrayó: "Cuando hay un presupuesto deficitario, es culpa del gobernante".



"Es como una familia en la que entra un sueldo de 22.000 pesos: es poco, pero hay que ajustar el cinturón. Nunca hay que llegar a gastar más. Si no, te vas endeudando cada vez más y no hay salida. El Gobierno ha hecho esto", ejemplificó.



Así, cuestionó que la administración del presidente Mauricio Macri "ha manejado las finanzas públicas con total inoperancia y mala fe".



"El Gobierno debería decir ´fracasamos, hicimos todo mal y lo único que nos queda es ir al Fondo Monetario", evaluó Rodríguez Saá en diálogo con FM La Patriada.



Aseguró que si a la situación "con un endeudamiento externo enorme para pagar el déficit", se le suma "inflación, despidos, cierre de comercios y pymes, es un combo insoportable".



"Las provincias no tienen nada que ver con la mala administración del gobierno nacional", aclaró.