Acuña: "El problema de la CGT tiene que ser el problema de la gente y no quién ocupe un cargo"

Carlos Acuña, uno de los tres secretarios generales de la CGT, se refirió a la suspendidas elecciones en el organismo y sostuvo que la central obrera tiene que concentrarse "en los problemas de la gente y no quién ocupe un cargo".



En este sentido, el líder gremial advirtió que "a cómo van las cosas" en la Argentina, el triunvirato seguro va a "tener que tomar medidas de fuerza".



Tras el reclamo por parte de Pablo Moyano de una renovación en la central, Acuña aclaró que "la CGT no tiene patrones" y remarcó que "Camioneros estuvo presente" en las últimas reuniones y "nunca se planteó eso".



El dirigente gremial reconoció que "de lo que sí se habló es de la necesidad de que entren todos los sectores y se baraje y se dé de nuevo", pero detalló que "eso tiene que ser con el conjunto de todos los sindicatos".



"El problema de la CGT tiene que ser el problema de la gente y no quién ocupe un cargo", resaltó durante una entrevista con radio Futurock.



Por otra parte, el dirigente cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: "No sé cómo no se previó antes para que hoy no te vengan a ver y decir qué es lo que tenés que hacer".



En esta línea, Acuña opinó que "no está mal" quitarle retenciones al campo y fomentar el trabajo agropecuario, pero cuestionó que "a la producción nacional (no se le está dando) nada y las PyMEs se están fundiendo".



"La gente no puede lo que le llega de tarifas, no le alcanza la plata al que trabaja y al que no trabaja o vive de changas, está muerto. No sé de dónde va a salir más ajuste", criticó el gremialista.



Acuña señaló que "ahora estamos condicionados a hacer lo que diga el Fondo Monetario" y se preguntó "a dónde vamos a parar" si no cumplimos con el acuerdo.



"Este Gobierno tiene claro adónde va, que es en contra de los trabajadores. No puede ser que se abran las puertas y entren limones, tomates y lechones extranjeros", agregó.