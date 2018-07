Trump prepara munición gruesa en la guerra comercial: aranceles al 100% de las importaciones chinas

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró dispuesto a aplicar nuevos aranceles a todas las importaciones procedentes de China.



"Estoy listo para ir por los 500", dijo Trump en una entrevista con la cadena CNBC. La cifra se refiere al valor de u$s 505.500 millones de las importaciones chinas en Estados Unidos en 2017. Según Washington, ese año Estados Unidos sólo exportó u$s 129.900 millones a China.



"Hemos sido estafados por China durante mucho tiempo", dijo Trump, que justifica sus aranceles adicionales por el déficit comercial que su país mantiene con el gigante asiático.



"No quiero que se asusten, quiero que les vaya bien", dijo sobre los chinos. "Me gusta el presidente Xi (Jinping) pero fue muy injusto", añadió.



Trump ya implementó nuevos aranceles del 25% a productos chinos por un valor de u$s 34.000 millones y este mes entrarán en vigor impuestos a importaciones por otros u$s 16.000 millones.



Además, el presidente estadounidense amenazó con introducir antes de finales de agosto nuevos aranceles del 10 por ciento a productos chinos por u$s 200.000 millones.



Tras la emisión de la entrevista, la mañana del viernes, los futuros de la Bolsa estadounidense cayeron a niveles mínimos.