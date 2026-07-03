La producción de autos se hundió 18,3% en el primer semestre de 2026 + Agregar ámbito en









La industria automotriz local sufrió una nueva caída interanual en junio. El comercio exterior y cambios estructurales en las terminales influyen en los números.

La industria automotriz tuvo un pobre primer semestre. Foto: Getty

La producción de autos sufrió una nueva caída en junio y acumuló un derrumbe del 18,3% en el primer semestre de 2026, respecto del mismo período de 2025. La pobre performance responde, en parte, a la competencia de vehículos importados, pero también a la menor demanda del exterior y a un cambio estructural de las terminales.

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Según los datos oficiales de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en el sexto mes del año se fabricaron 37.029 unidades, un 13,6% menos que en junio del año pasado. En cinco de los seis meses de este año se vieron contracciones interanuales, todas de dos dígitos.

De este modo, en la primera mitad de 2026 la producción totalizó unos 204.658 vehículos, cuando en 2025 la cifra había sido de 250.478. El declive principal vino por el lado de los automóviles (-37,2%), ya que el segmento de utilitarios arrojó una merma de solo 2,9%.

Vale remarcar que buena parte de lo fabricado en el país tiene como destino la exportación. En ese sentido, las ventas a otros países sufrieron una baja interanual del 1,7% en junio y del 2,1% en el primer semestre.

Resaltó particularmente el menor envío de autos a Brasil, que concentra cerca de dos tercios de las exportaciones, aunque también fue relevante la baja hacia Paraguay. Por el contrario, se destacaron variaciones positivas hacia Chile y Colombia.

Las causas de la menor producción automotriz y el rol de China Estos magros números se dan en un contexto de fuerte penetración de vehículos chinos en toda la región, que afectan la producción tanto para el mercado interno como para el externo. Sin embargo, también influye el hecho de que algunas terminales automotrices decidieron interrumpir su producción de vehículos livianos para pasar a especializarse en pick-ups; mientras esa nueva actividad no se hace efectiva, los números "rojos" crecen. Las ventas a concesionarios también arrojaron variaciones interanuales negativas, del 26,3% para junio y del 23,7% para el semestre. Cabe subrayar el caso de los autos chinos, cuyas ventas se dispararon 1533,2% en los primeros seis meses.

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