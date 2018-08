Vence el plazo: Bonadio define si excarcela al exchofer, empresarios y exfuncionarios acusados por coimas

El juez federal Claudio Bonadio se apresta a definir los pedidos de excarcelación que plantearon empresarios y exfuncionarios detenidos así como el chofer Oscar Centeno, en el marco de la causa por los bolsos con pagos indebidos durante el kirchnerismo.



Fuentes judiciales informaron a NA que los pedidos de excarcelación fueron presentados por la tarde de este jueves y el juez tiene un plazo de 24 horas, por lo que serán resueltos durante esta jornada.



Junto a los pedidos de excarcelación, entre quienes lo hizo el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, también lo hizo el chofer Centeno, quien trabajaba bajo las órdenes del entonces funcionario Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación Federal.



Centeno, a través de su defensor oficial Gustavo Kolman, presentó el pedido de libertad y también antes de resolver el juez dictaminará la fiscaliá, y se prevé que su opinión sea favorable.



En tanto, en las últimas horas se entregó uno de los prófugos, el exasesor del Ministerio de Planificación Federal Fabián García Ramón y restan tres con pedido de detención ordenada por Bonadio.



Entre los exservidores públicos aprehendidos figuran Roberto Baratta (secretario de coordinación del Ministerio), Hugo Martín Larraburu (exsubsecretario de Legales), Walter Fagyas (expresidente de ENARSA), Nelson Lazarte (secretario de Baratta), Rafael Llorens (director de Asuntos Jurídicos de Planificación) y Oscar Centeno, el chofer de Baratta, quien originó la investigación.



Entre los empresarios detenidos, aparecen Héctor Javier Sánchez Caballero, exCEO de IECSA la constructora que Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, adquirió a la familia presidencial, y que ya fue vendida al grupo Pampa Energía. El último en entregarse fue Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien lo hizo hoy, al igual que Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación.



En tanto también están detenidos Gerardo Ferreyra, dueño de la constructora Electroingeniería; Carlos Mundín, dueño de la firma BTU; Jorge Guillermo Neira, exdirector del Grupo Eling S.A; Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi; y Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A.



Asimismo, continúan prófugos Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona; Juan Goicoechea, de Isolux; y Oscar Thomas, ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá.