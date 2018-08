Desplazan a un "margarito" del Gobierno de Vidal

Un hombre que responde a Margarita Stolbizer fue desplazado por el Gobierno de Vidal como director del Instituto de Previsión Social (IPS), sumando así un nuevo capítulo al enfriamiento de la relación entre ambas figuras de la política bonaerense.



Se trata de Juan Carlos Juárez, un especialista en temas previsionales, quien responde a la líder del GEN. De acuerdo a medios platenses, el presidente del organismo previsional, Christian Gribaudo, fue quien le comunicó a Juárez que el Ejecutivo "va a disponer" de su cargo.



Ni lerdo ni perezoso, el propio Juárez disparó contra el Gobierno bonaerense apuntando sus cañones a una decisión política. "No me dieron motivos. Siempre digo lo que pienso, y no voy a cambiar por un cargo", resumió el ahora exfuncionario en declaraciones a la revista La Tecla.



Lo cierto es que hace tan sólo un par de días atrás Juárez envió un tiro por elevación hacia la administración Cambiemos haciendo referencia al escándalo por el pago de coimas de empresarios durante el kirchnerismo. "Corrupción de ayer deber ser sancionada por la Justicia, pero no debe tapar el presente por todo lo que está pasando en Argentina", lanzó desde su cuenta en redes sociales.





#Corrupcion de ayer deber ser sancionada por la #Justicia pero no debe tapar el presente por todo lo que está pasando en #Argentina — Juan Carlos Juarez (@juancjuarez11) 2 de agosto de 2018