Impactante aviso de Amnistía Internacional: despenalización del aborto en la contratapa del New York Times

A un día de la votación del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado, Amnistía Internacional publicó un aviso en la contratapa del New York Times, donde advirtió a los senadores que "el mundo los está mirando".



Amnistía Internacional publicó el anuncio que aparecerá en 134 países con la imagen de una percha, un símbolo angustiante y asociado con abortos inseguros y clandestinos. Allí resaltó las consecuencias mortales de la ley que rige actualmente y recuerda a los legisladores que tienen el poder de salvar muchas vidas si votan por la interrupción legal del embarazo.



"Queremos enviar un mensaje a los senadores de Argentina: el mundo los está mirando. Está observando para ver si votarán en favor de las mujeres y para poner fin al grave sufrimiento causado por la criminalización del aborto", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.



"Los millones de mujeres que tan apasionadamente luchan por sus derechos deben saber que gente de todo el mundo se solidariza con ellas. Es hora de que los senadores demuestren que no les darán la espalda", dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.



La página completa, totalmente verde en concordancia con el color de la campaña, aparece en la última página de la edición del New York Times Internacional. En la hoja puede leerse la palabra "Adiós" sobre la imagen de una percha.



"Las complicaciones derivadas de los abortos inseguros son una de las principales causas de muertes maternas en Argentina. La penalización del aborto no detiene el aborto, sino que lo hace inseguro y peligroso", dijo Erika Guevara-Rosas.



"Mañana, los senadores en Argentina tienen la oportunidad de cambiar una legislación que ha castigado a las mujeres por sus decisiones reproductivas y las ha condenado a sufrir. Esto podría ser el comienzo de una sociedad más humana y compasiva que reconozca los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar", agregó Guevara-Rosas.



En un comunicado, la ONG sostuvo que en los últimos 60 años, más de 30 países cambiaron sus leyes para permitir un mayor acceso al aborto. Argentina podría unirse a esta lista si los Senadores votan para aprobar el proyecto el 8 de agosto. El debate nacional en Argentina también es un rayo de esperanza para el resto de América Latina, donde actualmente sólo Cuba, Uruguay y Ciudad de México han despenalizado el aborto en todas las circunstancias.



"Esto representaría un hito histórico para que Argentina demuestre que habla en serio sobre la igualdad de género, y que sirva de ejemplo para el resto de las Américas sobre cómo es una sociedad progresista y humana", dijo Erika Guevara-Rosas.