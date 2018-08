Cortiñas: "La Iglesia que fue partícipe del terrorismo de Estado no puede intervenir en el debate sobre el aborto"

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, concurrió este miércoles al Senado para dar su apoyo al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tratamiento. Con su clásico pañuelo blanco en la cabeza y el verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en su muñeca, la histórica militante criticó la postura de la Iglesia que "fue partícipe del terrorismo de Estado" y ahora interviene en el debate sobre el aborto.



"Yo soy católica, apostólica y romana y me casé por Iglesia. Y la Iglesia, después cuando tuvimos el terrorismo de Estado fue partícipe, no cómplice, participe", expresó.



"Entraban a los campos de concentración y sabían que a las mujeres embarazadas cautivas se las torturaba de una manera muy cruel. Hasta bendecían las armas con que se las torturaba, bendecían los vuelos de la muerte, y ahora se rasgan las vestiduras por el aborto legal. Hasta el propio obispo (Mario Aurelio) Poli está presionando, hasta el Papa. Yo no lo puedo creer. Me parece una cosa irreal", continuó.



Respecto al proyecto en tratamiento, Cortiñas consideró que es un "logro para adelante; triunfo será cuando sea ley".



"A las mujeres que están ayudando a que salga la ley, yo las felicito y a las mujeres de pañuelo celeste, les digo que no se quisieron informar, que se quisieron mantener en una idea cerrada, y que no valoran lo que está pasando alrededor de ellas. Este mes murieron dos mujeres de Santiago del Estero y con una muerte cruel", continuó.



"Si esta ley hoy no sale, va a dar tiempo para la reflexión, para informarse y para aprender, que la legalización del aborto es parte de la salud pública", indicó.



Sobre el futuro de la iniciativa si fracasa en el Senado, Cortiñas expresó que tarde o temprano se va a convertir en ley. "Muchos se oponían a la ley de divorcio y finalmente salió. Todas las leyes que van saliendo son para mejorar la democracia", agregó.



Además, explicó que esta ley dejaría muy bien parado al Gobierno internacionalmente. "El Gobierno si sale la ley no va a perder jamás porque es un gran avance de derechos para mostrar al mundo. Va a salir favorecido. El Gobierno tiene que pensar que el país tiene que avanzar y mostrar este mundo nuevo, así como nosotras podemos mostrar los juicios a los genocidas. De la misma manera que luchamos contra la impunidad, le podremos decir al mundo que en Argentina tenemos una ley que legaliza y despenaliza el aborto", concluyó.