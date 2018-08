Dietrich, sobre presuntas coimas: "No va a impactar en la obra pública"

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, salió al cruce de los distintos sectores que venían alertando sobre posibles complicaciones en la obra pública, y sobre todo en la agenda de contrataciones público privadas, luego de que se conociera la existencia de presuntas coimas durante el gobierno kirchnerista. "No va a impactar en lo más mínimo", prometió.



En diálogo con ámbito.com, Dietrich destacó el accionar de la Justicia en el marco de la investigación a raíz de los presuntos sobornos de empresarios que habrían sido registrados por Oscar Centeno, quien fue chofer del número dos del exministro de Planificación Julio De Vido, Roberto Baratta.



"Es muy positiva la investigación, es la primera vez que funcionarios públicos, en este caso del kirchnerismo, y empresarios están presos. Siempre hemos escuchado muchas situaciones de corrupción en las últimas décadas y todo ha quedado en versiones periodísticas y nunca en la Justicia avanzando. Esto es muy bueno para el país", remarcó.



El ministro consideró que la investigación "no tiene por qué afectar la obra pública". "Eventualmente podría llegar a haber algún problema con alguna empresa en particular, como a veces pasa, nosotros hemos dado de baja obras por no cumplimiento de contrato, hemos cobrando multas. Todo esto antes no se hacía", remarcó a este medio.



De esta manera, el funcionario al que Macri eligió como paladín de la nueva obra pública, desestimó modificaciones en el esquema de construcción de los seis corredores viales adjudicados a cinco consorcios compuestos por empresas nacionales e internacionales.



Vale recordar que los primeros contratos PPP se firmaron hace dos semanas, y las empresas que quedaron a cargo de la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras son: Paolini, Vial Agro, INC (Corredor Vial A); China Construction America, Green SA (Corredor Vial B); Jose Cartellone Construcciones Civiles SA (Corredor Vial C); Helport, Panedile, Eleprint, Copasa (Corredor Vial E); (Corredor Vial F); y Rovella Carranza, JCR SA, Mota - Engil (Corredor Vial SUR).



Entre los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio, se encuentran además de Grupo Techint de Paolo Rocca, las oficinas de Corporación América, de Eduardo Eurnekian. La empresa constructora de este último, Helport, es una de las que firmó contrato para obras en dos de los seis corredores.





"Nosotros sentimos que esto no va a impactar en lo más mínimo en la obra pública y tampoco en los PPP", insistió Dietrich.



El ministro aclaró que no tuvo contacto con ninguno de los empresarios involucrados en las licitaciones luego de la firma de los contratos. "Nadie me llamó para expresarme ningún tipo de preocupación", aclaró y añadió que desde el miércoles de la semana pasada, las empresas tomaron posesión de las concesiones.





En la misma línea, y consultado por las fuentes de trabajo en el sector de la construcción, dijo que "ningún trabajador debe pagar el costo de lo que haya hecho una empresa".



"Desde el Estado creemos que hay que separar las cosas y que los responsables paguen en la medida que lo determine la Justicia, pero esto no debe impactar en las personas que trabajan. Tenemos un compromiso muy grande con el plan de infraestructura", señaló.



• Acindar



El ministro de Transporte también se refirió a la investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que dio a conocer que la empresa Acindar incurrió en conductas anticompetitivas en el mercado de productos de acero no planos, con una participación en la producción nacional del 68% y sobreprecios.



Si bien aclaró no conocer en detalle el informe elaborado por la cartera de Esteban Greco, dijo que el Gobierno "está comprometido a generar las condiciones de competencia entre los mercados".



"Hay algunos que son naturalmente competitivos y otros que por sus características tienen más tendencia de oligopolios. Allí es donde el Estado tiene que estar más presente, cosa que nunca lo ha estado", sostuvo.



"Todo lo que se haga para generar mejor visibilidad de estos sectores con menores características de competencia y mejorar los precios, bienvenido sea", concluyó.