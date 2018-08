Urtubey cuestionó eliminación del fondo sojero: "Lo hablamos para 2019, nunca para este año"

La decisión del Gobierno de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS) cayó como un baldazo de aguar fría para gobernadores e intendentes, quienes dejarán de recibir $ 35.000 millones entre este mes y diciembre de 2019. Como era de esperarse, las repercusiones en contra de la medida no tardaron en llegar.



Uno de los primeros que salió a cuestionar la medida fue el salteño Juan Manuel Urtubey. El gobernador reconoció que existieron conversaciones entre las provincias y Nación para reducir el gasto público con el FFS como centro de las conversaciones. Sin embargo, Urtubey remarcó que la eliminación "era una de las alternativas" al tiempo que comentó que "siempre lo hablamos para 2019, nunca para este año".



En ese contexto, el gobernador de Salta recordó que el grueso de los ingresos por el Fondo Sojero se destina a obras y que la mitad del dinero que la provincia recibe de Nación se coparticipa a los municipios. "Estamos hablando de obras que ya están en marcha y que ahora no está claro cómo van a seguir. Esta medida afecta mucho a los intendentes", advirtió el gobernador.



Por lo pronto, Urtubey volvió a reclamar que "el peso del ajuste" no recaiga exclusivamente en las provincias. "Espero que el esfuerzo se haga también dese la Nación, porque hasta ahora el esfuerzo fiscal se está transfiriendo esencialmente a las provincias", lanzó el gobernador salteño.



El FFS fue creado mediante Decreto Nº 206/2009 con la finalidad de transferir recursos a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a los municipios para financiar obras.



Estaba enfocado en acrecentar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, tanto en ámbitos urbanos como en los rurales, de modo de incidir significativamente en la calidad de vida de la población.



Ahora, en medio del ajuste fiscal puesto en marcha con el tutelaje del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno ha decidido eliminar el FFS a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia de Macri. El ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne justificó la decisión en que el FFS fue creado en 2009, cuando las provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales.