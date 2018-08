Presentan amparo contra posible despenalización del aborto en el nuevo Código Penal

La ONG Mas Vida presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal para frenar el nuevo intento de despenalizar el aborto que viene incorporado por el Poder Ejecutivo en su proyecto de reforma al Código Penal.



Raúl Magnasco, presidente de la ONG, manifestó que el recurso señala el mandato de la Constitución Nacional, que en su Art. 81 indica que no se puede volver a tratar dentro del año calendario un proyecto de ley que ya fuera rechazado por alguna de las Cámaras, como ocurrió el pasado miércoles 8 en el Senado de la Nación. "No aceptamos que quieran meter por la ventana lo que no pudieron meter por la puerta, el pueblo ya se manifestó y sus representantes también, todos dijimos 'no al aborto'".



Autoconvocados, junto a agrupaciones como Mas Vida y Marcha por la Vida también se manifestaron en la puerta del Palacio de Justicia en apoyo a esta iniciativa, al tiempo que la ONG presentaba el escrito.