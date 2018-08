Duhalde bendijo a Urtubey como presidenciable: "Puede hacer la diferencia en el PJ"

A poco más de un año para las primarias, el peronismo comienza a calentar motores en busca de su candidato a presidente. En esta oportunidad, Eduardo Duhalde se mostró junto al gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey a quien bendijo como postulante a la Casa Rosada.



Con la excusa de un encuentro de líderes del PJ, el otrora presidente de la Nación sostuvo que el mandatario salteño "puede hacer la diferencia en el PJ" al tiempo que consideró que Urtubey "está en el momento de largarse como candidato".



Si bien no es la primera vez que Duhalde demuestra su simpatía por el gobernador salteño, lo cierto es que el expresidente señaló que "necesitamos gente joven que se anime". Asimismo, consideró que "Urtubey puede hacer la diferencia en el PJ" y agregó "lo veo con muchas condiciones, una condición que hoy no es menor, la imagen, eso es una ventaja enorme".



Al ser consultado por los próximos pasos del salteño, Duhalde fue preciso: "Tiene que salir e instalarse en las grandes provincias". En ese sentido, se mostró predispuesto a ayudarlo a Urtubey al considerar que "luego de 30 años de vida política, mi tarea es la de transmitir experiencias".



Por otra parte, el exmandatario sostuvo que "en ningún país del mundo con la crisis que tenemos se dan el gusto los dirigentes del oficialismo y de la oposición en pelearse como chicos". Respecto de la actual situación del país, Duhalde sostuvo que el Gobierno "es incapaz de sacar adelante al país". Fiel a su estilo, el bonaerense dejó una frase que define su opinión al respecto: "Están haciendo un maremoto en una palangana".



"Para salir de la crisis hay que hacer lo que corresponde y este es un Gobierno que no escucha, no consulta, ni siquiera a sus socios. Así no se puede gobernar. En un país donde todos se pelean, no podemos progresar, menos en época de crisis", reflexionó tras su paso por Salta.



En ese contexto, Duhalde afirmó que en 2001 "salimos de la crisis en seis meses, no entiendo por qué ahora no podemos salir". En ese sentido, el expresidente lanzó: "A veces me pregunto, habiendo en el país gente con experiencia por qué no la llamaron, queremos ayudar, pero no, no hay diálogo. Se habla de diálogo pero no dialogan, dialogan con el espejo".