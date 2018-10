Campaña solidaria contra el hambre juntó 15 toneladas de alimentos

La campaña solidaria de C5N contra el hambre juntó 15 toneladas de alimentos no perecederos y agua para ser distribuidos en los barrios de emergencia 1-11-14 (Flores), 20 (Papa Francisco) y la 21-24 (Barracas) y otras instituciones comunitarias de la provincia de Buenos Aires.



La comida fue donada por ciudadanos, sindicatos y empresas de la ciudad y el Interior del país y luego entregada a la Fundación Pilares para que organice el reparto. Justo Lamas, conductor y productor de la campaña, destacó la presencia de habitantes de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. "Eso demostró la gran influencia y credibilidad que despierta en todo el país C5N", remarcó Lamas.



Lamas reconoció además el gran aporte de los sindicatos de Camioneros, Smata, Uocra, Supara y la Fundación Marolio. "Estas donaciones nos permitieron alcanzar una colecta sin precedentes en mercadería no perecedera", resaltó el periodista.



"Esto que logramos no acabará con las necesidades insatisfechas de tener en nuestra mesa, un digno y merecedor plato de comida", dijo, y aseguró que el hambre "terminará para siempre en nuestro país cuando unidos de verdad, nuestro Gobierno como los que vendrán, asuman con responsabilidad su misión indelegable de gobernar para su pueblo, con honestidad y un plan económico viable que incorpore un plan de desarrollo económico e integral, para todos los argentinos".







Las postales más emotivas de la colecta las brindaron los donantes de todas las edades, que se acercaron a la puerta del canal, para colaborar con espíritu solidario y recibieron los "abrazos solidarios" de los organizadores.