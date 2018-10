Los colectiveros ya evalúan la adhesión al quinto paro de la CGT

El líder del sindicato de choferes de micros de corta, mediana y larga distancia Roberto Fernández admitió que los colectiveros ya analizan sumarse al quinto paro general que prepara la CGT para noviembre.



"La alternativa que yo conozco, evaluando la situación que estamos viviendo, es la de una mesa de concentración y si el Gobierno no acepta vamos a tener que tomar la medida de hacer un paro", sostuvo Fernández la emisora FutuRock.



Los dos jefes de la central obrera Carlos Acuña y Héctor Daer admitieron este jueves que la "mesa chica" de la CGT tiene previsto lanzar una protesta el mes que viene por 36 horas y con movilización.



"Estamos buscando, de todas las formas posibles, que el Gobierno entienda que la CGT quiere sentarse a conversar con los empresarios, los políticos y la Iglesia", dijo Fernández, integrante de ese pequeño grupo de caciques gremiales.



"No queremos derrocar a ningún Gobierno, queremos sacar el país adelante. Acá, si los capitales no están al servicio de la producción y de la economía, este país va a ser difícil. No exportamos nada", subrayó el colectivero.



"Lo poco que tenemos, lo perdemos. Esto no camina. Esta situación va a terminar en un caos que ya se está notando. Cada vez se pagan más y más impuestos", se quejó el dirigente sindical. "Nuestro propósito es sentarnos con todos en una mesa y poder ver, entre todos, la solución a este grave problema: la crisis", indicó, y aseguró que si bien avanza la medida todavía no hay fecha precisa para el paro general.



En la agenda de noviembre figuran al menos dos sucesos importantes, que serán tenidos en cuenta: la sanción en el Senado del Presupuesto 2019 -si es que se aprueba en Diputados-, y la cumbre de líderes internacionales del G20 en Buenos Aires a fin de mes.



"Somos los primeros que sabemos cómo está la situación, recorremos el país todos los días Hicimos todo lo posible para que esto se haga, que charlemos y dialoguemos", destacó.