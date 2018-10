Déficit primario bajó 47% en los primeros nueve meses del año y llega al nivel de gasto más bajo desde 2012

El Gobierno anunció un sobrecumplimiento de las metas fiscales para el tercer trimestre del año y una caída del 47% en el déficit primario en lo que va de 2018, llegando al nivel de gasto de la administración pública más bajo (en el período enero a septiembre) desde 2012.



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue el encargado de presentar el informe de seguimiento de las metas fiscales, y dijo en este marco que en septiembre, el rojo fiscal primario de septiembre cayó un 27,1% en la comparación con el mismo mes del año pasado.







Desde el microcine del Ministerio de Hacienda, y acompañado por el secretario de Política Económica, Miguel Braun, Dujovne señaló además que en septiembre los recursos crecieron a un ritmo del 36,6% anual mientras que los gastos del Estado se expandieron 26,5%, "muy por debajo de la tasa anual de inflación del mes, cercana al 40%", dijo Dujovne.



"En términos del PBI el déficit primario alcanzó 1,1% en los primeros nueve meses. Este resultado sumado a la ejecución del Programa de Inversiones Prioritarias arroja un valor de 1,3% del PBI, lo cual es 0,6% del PBI inferior a la meta establecida para el período enero-septiembre (1,9% del PBI)", dijo Dujovne.



Durante los primeros tres trimestres del año el Estado registró un rojo primario de 153.315 millones de pesos, lo que representó una baja del 31,1% en términos nominales y del 47% en términos reales (ajustada por inflación).



Entre enero y septiembre, el Estado gastó 280.077 millones de pesos en salarios, con un crecimiento nominal del 17,8% anual; 141.101 millones en infraestructura, con un baja nominal del 13,1%; y $230.627 millones en intereses de deuda, lo que significó una expansión del 55,2%.



"La baja en el gasto que está realizando la Argentina en estos años del presidente (Mauricio) Macri es realmente inédita", sostuvo el ministro. Y agregó: "Llevamos 15 meses consecutivos con los ingresos creciendo por encima de los gastos primarios. Es lo que nos está permitiendo ir reduciendo el gasto primario".







Asimismo, la información oficial da cuenta de que los intereses crecieron fuertemente en septiembre, lo que atribuyen principalmente al impacto del alza en el tipo de cambio. No obstante, el gasto total del sector público nacional no financiero cayó en septiembre 7,4% en términos reales, y 1 % del PBI en los primeros nueve meses del año.



En relación a las prestaciones sociales, Dujovne señaló que representan 58 de cada 100 pesos del gasto primario, y que en relación a 2015, aumentaron en 12 puntos su participación.



En tanto, en los primeros nueve meses las transferencias presupuestarias a las Provincias se redujeron en 9,6%, tanto por la dinámica de las transferencias corrientes (+0,8% anual) como de capital (-19,3% anual). No obstante, cuando se computa la suma de las transferencias automáticas (coparticipación) y no automáticas, los giros totales de Nación a Provincias crecieron 33,5% interanual.