¿Qué hacía el helicóptero presidencial en la cancha de All Boys?

El helicóptero presidencial aterrizó este jueves por la noche en el estadio Islas Malvinas del Club Atlético All Boys, ubicado en el barrio porteño de Floresta y según trascendidos la aeronave llevaba a la Primera dama Juliana Awada y su hija para que asistan al recital que la artista colombiana Shakira brinda en el estadio de Vélez Sarsfield, en el marco de su gira Dorado Tour, algo que más tarde fue desmentido oficialmente.



La nave oficial descendió, como puede verse en las fotos, en la cancha y desde allí un auto habría trasladado a las mujeres hacia el Amalfitani, en el barrio de Liniers.



Finalmente cerca de medianoche desde Casa Rosada confirmaron que la primera dama había utilizado el helicóptero presidencial pero "para participar de una actividad a la que fue invitada" en su rol institucional y no para el recital de la cantante colombiana.









No es la primera vez que el uso del helicóptero presidencial está en el ojo de la tormenta. A fines de septiembre, el presidente Mauricio Macri aterrizó una de las naves oficiales cerca del colegio de su hija Antonia, en el bajo Belgrano, y junto a ella partieron a grabar un spot, como parte de una actividad oficial a una pizzería en Ingeniero Maschwitz.