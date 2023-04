Acciones: en medio del rally, el mercado ve más potencial alcista para el Merval

En cuanto a la fuerte recuperación acumulada en abril, Santiago Ruiz Guiñazú, estratega en Adcap Grupo Financiero, señaló: “El contexto internacional estuvo más calmo, especialmente esta semana, y además salieron los datos de inflación de Estados Unidos, que fueron mejores a los que esperaba el mercado, y no hubo tampoco noticias disruptivas a nivel internacional. Por otro lado, Argentina se vio beneficiada por la resolución del caso de Maxus contra YPF, por lo que finalmente, el monto a pagar por la petrolera va a ser mucho menor a lo reclamado. Esta noticia ayudó a la suba de las acciones locales, que se mantuvo durante toda esta semana”.

Por otro lado, los bonos soberanos profundizaron el desacople con el desempeño de las acciones, y a pesar de cerrar la jornada de ayer con subas, en el último mes acumularon una variación positiva casi nula, del 0,5% promedio. Sobre este punto, Tomás Trasorras, analista financiero en Wise Capital, consideró: “El desacople que existe entre el comportamiento entre las acciones y los bonos se explica por el ‘riesgo argentino’ implícito en los títulos públicos; la historia financiera Argentina no es gratuita y la inestabilidad tanto económica como política que vivimos genera que los bonos argentinos no reaccionen de la forma que deberían a los shocks exógenos, como pudo ser el buen dato en la inflación general de EE.UU. y tampoco los vuelva una opción atractiva para tradear a corto plazo. La mejor forma de contrastar esta hipótesis es tomando el comportamiento de la ON en el mercado local, las cuales están siendo muy demandadas por los inversores”.

Hacia adelante, Trasorras destacó que “en Argentina, históricamente el trade electoral puja a favor de generar tendencias positivas en las acciones”. Y detalló: “Dentro del Merval, las empresas energéticas, como Pampa a nivel privado o YPF en el frente estatal, poseen proyecciones de ingresos extremadamente favorables, lo cual genera que muchos inversores las vean como empresas muy atractivas para estar en posiciones long incentivando el comportamiento positivo del Merval. A largo plazo, creo que las empresas energéticas van a mantener su tendencia de crecimiento positivo lo que puede impulsar al Merval de forma favorable. Sin embargo, en el corto plazo hay que seguir de cerca las expectativas electorales que pueden afectar al precio de las acciones”.

Por su parte, Ruiz Guiñazú, además de considerar el factor electoral como condicionante en el rumbo del mercado este año, señaló: “Factores tales como la dinámica del dólar soja, el ingreso de divisas y cómo se acerca Argentina a las elecciones generales y el resultado de éstas, creemos que son los que más van a determinar la evolución y la potencial recuperación de las acciones locales”.