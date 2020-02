Duhalde mostró su apoyo a la renegociación de la deuda externa: "El proceso está bien hecho y esperamos que termine bien"

A pesar de mostrarse a favor del trabajo que lleva adelante la actual gestión por medio del ministro de Economía, Martín Guzmán, el que fuera presidente entre 2.002 y 2.003 afirmó que "los usureros siempre arreglan".

"Hay un solo tema dentro de la incertidumbre en el que hoy no tengo ninguna incertidumbre, y es que los usureros siempre arreglan. Cuando eran don José, don Pablo, y hoy que son las empresas con nombres en inglés, siempre terminan arreglando", remarcó a modo de consejo para la actual gestión.

A fin de noviembre del año pasado, cuando se había conocido la derrota del macrismo, Duhalde resaltó sobre la deuda externa que lo más viable era "buscar plazos y posiblemente una quita".

“Al FMI no podemos pagarle ahora y ese no debe ser un problema; ellos saben que en los plazos que ellos piden no podemos pagar. El FMI sabe que no podemos pagar, y cuando no se puede pagar, no se paga”, consideró en diálogo con Radio Con Vos.

En cuanto a este proceso, el ministro Guzmán y los principales directores de Bancos Centrales del G-20 se reunirán el fin de semana que viene con Kristalina Georgieva, titular del FMI, quien contará por primera vez con una serie de datos recabados por la misión que llegó a país a comienzos de la semana pasada.