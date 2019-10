Alberto a Macri: "De u$s39.000 millones que nos dio el FMI, u$s30.000 millones se lo llevaron sus amigos"

DebateAlberto Twitter Alberto Fernández

En el primer turno del debate - sobre relaciones internacionales - Fernández se refirió al Mercosur, cuestionó el acuerdo con la Unión Europea y reivindicó la soberanía sobre las Islas Malvinas. “Todos sabemos que la globalización llegó para quedarse y tenemos el desafío de afrontarla. No nos obliga a resignarnos ni a estar de rodillas. Podemos discutir cómo entrar en el mundo, dignamente y de pie”, dijo.

“América Latina tiene muchas regiones. Nosotros estamos en una que es el Mercosur, un espacio regional que hace mucho tiempo está abandonado. La primera obligación es volver a unir a América Latina y potenciar al Mercosur. Desde ese lugar podemos discutir muy bien con la UE cómo llegar a un acuerdo. Yo no conozco bien cómo es el acuerdo firmado, nunca nos hicieron saber cómo es”, profundizó el candidato presidencial y favorito para las generales.

“Yo no le tengo miedo a la apertura pero no voy a permitir que se lleve puestas a las industrias y al trabajo argentino”, agregó. Asimismo, cuestionó la postura de Cambiemos sobre Malvinas: “En estos años el gobierno se ocupó mucho de hacer comercio con el Reino unido con Malvinas y se olvidó de reivindicar la soberanía.”

ECONOMÍA

“Yo no sé en qué país vive Macri", disparó el candidato del FdT, a raíz de las propuestas de su principal rival de las generales. "Quizá no se enteró pero de los u$s39.000 millones que nos dio el Fondo se fugaron u$s30.000 y se lo llevaron sus amigos. Algún día le tendrá que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares porque no están en puentes ni en vivienda, se lo llevaron sus amigos. Esa es la única verdad y ya es hora de que nos deje de mentir”, dijo Fernández cuando le tocó hablar sobre la situación económica del país.

“Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en economía. Nunca entendió cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación tenía que atacar el consumo. Entonces qué hizo. Impidió a los Bancos dar crédito y a los que viven de un salario les sacó dinero de sus bolsillos. Lo hizo con los que trabajan y los jubilados”, arremetió Fernández.

“Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando uno afecta al consumo afecta la producción y entonces se afecta el desempleo y genera pobres. Cuando termine el mandato va a haber dejado cinco millones de nuevos pobres”, prosiguió.

“Tenía que resolver el problema fiscal y comenzó a endeudarse. Construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando tomó el gobierno era del 38% del PBI, ahora es del 100%. Pero estamos en un punto que podemos cambiar. Lo primero que debemos hacer es volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Lo segundo es ayudar a que las exportaciones crezcan porque necesitamos dólares”, añadió.

PREVIA DEL DEBATE.jpg

“Vamos a terminar con la política de la imposición. Propongo que nos sentemos en la mesa, los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado y entre todos diseñemos el país que queremos construir”, destacó. “El presidente nos hizo un daño enorme y poner de pie a la Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos”, cerró.

VENEZUELA

"No quiero eludir el tema Venezuela porque todos saben lo que pienso", dijo el exjefe de Gabinete de Néstor Kichner. "Venezuela tiene problemas, más tienen los venezolano que están en ese país y aún más quienes tuvieron que emigrar", agregó.

"Pero a diferencia del presidente quiero que los venezolanos resuelvan sus problemas, no quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo: están preparando la ruptura de las relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierras venezolanas", sostuvo.

ABORTO

“No voy a escapar del tema del aborto, todos saben lo que pienso”, dijo Alberto Fernández en un primer momento y prosiguió: “En Argentina los abortos ocurren y seguir castigándolos lo único que hace es criminalizar la conducta y hace que todo se vuelva clandestino”.

“Hay que tender a la legalización porque así le vamos a dar la oportunidad a las mujeres pobres que hagan abortos en condiciones de asepsia como hacen las ricas en los grandes sanatorios. Les pido que terminemos con la hipocresía”, puntualizó.

SALUD Y EDUCACIÓN

En cuanto a la Educación y Salud, Fernández sostuvo: “Yo le voy a prestar mucha atención a la Educación porque ahí está el futuro, como también le voy a prestar atención a la Ciencia y Tecnología. Vivimos en un tiempo donde las mejores sociedades son las que desarrollaron el conocimiento y para eso tenemos que darles oportunidades a todos”.

Asimismo cuestionó la política de Cambiemos en materia de salud sobre lo cual señaló que en los últimos años “volvieron a asomar enfermedades que estaban desaparecidas” y le habló directamente a Macri: “Hablemos en serio, presidente. Si le preocupa la salud, el presupuesto cayó 23%, usted no lo entiende porque sus intereses son otros, por eso. Para los usureros todo, para la salud de la gente nada”.

Por último, Fernández cerró haciendo referencia a las crisis cíclicas que impiden a la Argentina salir a flote. “Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo y empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan ellos al poder. Y después nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra, pero la piedra son ellos. Los argentinos nos hemos caído muchas veces y tropezado mucho con esa piedra pero es hora que no nos pase más y estoy seguro que entre todos podemos cambiar la Argentina y ponerla de pie. Ese es el compromiso que tenemos, darle trabajo a todos y volver a la Argentina productiva. Sé que cuento con ustedes, cuenten conmigo”, concluyó Fernández.