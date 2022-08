Allende Iriarte: "La salud ahora se trata del bienestar físico y mental, que la persona se sienta sana"

Mariano Allende Iriarte, Subgerente Médico de Urgencias de Osde, analizó cómo es el presente del sector de la salud en general y de la compañía en particular. “Es un año muy particular para la organización, porque cumple 50 años. Esto lo consolidó en base a la cercanía de las personas. Y a la capacidad de adaptación al cambio. La empresa está muy bien posicionada y es una estructura muy sólida, que cuenta con 6.400 empleados y 37 filiales en todo el país, para dar asistencia a los 2.200.000 afiliados que tenemos”, sostuvo, y agregó: “Además, se acompañó a la evolución del concepto de salud en estos 50 años: ya no se trata de la ausencia de enfermedad, sino del bienestar físico y mental. Que la persona se sienta sana. Pero eso requiere una actividad: hábitos y conductas saludables. Apuntamos muy fuerte a esta definición y el paradigma de tener sustentabilidad desde distintos pilares”.