Agustina Jefremov: "Cuando tenés la cancha ordenada, las inversiones terminan llegando"







La Gerente Senior de Asuntos Corporativos y Regulatorios de AES participó del panel de apertura del evento Energía & Minería de Ámbito Debate.



La Gerente Senior de Asuntos Corporativos y Regulatorios de AES, Agustina Jefremov, participó del panel de apertura del evento Energía & Minería de Ámbito Debate, moderado por el periodista especializado y director del portal Energy Report, Sebastián Penelli, y brindó sus opiniones y perspectivas sobre la actualidad y el futuro del sector.

Jefremov detalló que AES es una empresa norteamericana, con presencia en cuatro provincias de la Argentina y que, al día de hoy, tiene una matriz bastante diversificada.

"Tenemos presencia térmica, pero estuvimos creciendo en renovables. Tenemos, también, hidroeléctricas. Es un mix bastante diverso en cuanto a generación. Entre los proyectos nuevos, está el parque en Bahía Blanca que empezamos a construir este mes", indicó.

Comentó, a la par, que la transición "se va acomodando", ya que debe ser ordenada: "En Argentina tenemos recursos que nos hacen sentido tener una matriz diversificada. Aplicando una transición ordenada, tenés térmico y vas creciendo en renovables. Hay que tener en cuenta la intermitencia de las renovables. Hasta que ese sector madure, tenés al gas como combustible de transición".

Acto seguido, Jefremov se refirió a las operaciones de AES con centrales hidroeléctricas en Salta y Neuquén. Anticipó que participarán en las nuevas licitaciones. "Las compañías están finalizando las definiciones y las propuestas. Esperamos tener definiciones antes de fin de año", comentó.

También habló sobre los parques eólicos de AES en Neuquén y Buenos Aires, haciendo énfasis en el nuevo proyecto en Bahía Blanca. "Vamos a ampliar el parque de Tornquinst. Vamos a duplicar su potencia, con una inversión de u$s160 millones. La obra arranca este mes y esperamos que este operativa para principios de 2027", subrayó. Y amplió: "Eso marca que cuando tenés una cancha más o menos ordenada, la inversión después termina llegando". "Hoy hay mucho que hacer en término de eficiencia. Hay un parque generador que es bastante antiguo. Tenemos que generar una matriz diversa que permita esta estabilidad para regular precios internos", concluyó.