Advertencia de Ignacio Torres por los incendios: "En Chubut no se va a vender una sola hectárea de bosque nativo"

El gobernador patagónico recorrió zonas afectadas y cruzó las versiones que apuntan a la especulación inmobiliaria. Denunció operaciones para "generar miedo".

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , habló este martes sobre los incendios forestales que azotan a la provincia y, en medio de distintas versiones sobre el futuro de las tierras afectadas, anticipó que durante su gestión "no se venderá ni una hectárea de bosque nativo, quemado o no".

En las últimas horas, las lluvias llevaron algo de alivio a los principales focos, situados en las localidades de El Hoyo y Epuyén, donde centenares de brigadistas continuaban combatiendo a las llamas con respaldo del Ejército argentino y de distintas aeronaves.

Así las cosas, diversas acusaciones cruzadas sindicaban que los incendios fueron generados con el objetivo de incentivar la especulación inmobiliaria en la región. En plena recorrida por el lugar, Torres descartó de plano esta posibilidad.

"A la estupidez hay que combatirla con la verdad. Hay muchísimas operaciones que apelan a una especulación inmobiliaria", comenzó el patagónico. Acto seguido, afirmó: "Quiero ser claro y concreto para que se entienda: puedo dar garantía de que mientras sea gobernador no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo en nuestra provincia, quemado o no quemado".

Esa línea, el líder sureño dijo a A24 que el artículo 105 de la Constitución prohíbe avanzar en esa dirección . Luego, comentó que el incendio en el Parque Nacional Los Alerces se inició por un rayo y que es "técnicamente imposible venderlo", ya que es "patrimonio de la humanidad".

"Hay muchas teorías conspiranoides que se hacen adrede para asustar, confundir o politizar, lamentablemente, porque también había otras con tintes raciales. Acá tenemos que dar con los responsables, hay que hacerlo con responsabilidad, comunicar con la verdad e informarse", agregó.

RESPUESTA INMEDIATA Y OPERATIVO UNIFICADO EN LA CORDILLERA



Desde el primer día activamos un operativo con las provincias y el Servicio Nacional del Fuego.



Desplegamos brigadistas, equipos y recursos en el territorio para contener el fuego y dar respuesta a la Comarca Andina.

Por último, Ignacio Torres lanzó: "En Chubut no se va a vender una sola hectárea de bosque nativo. Las hectáreas que fueron comprometidas en Puerto Patriada tampoco; es un parque provincial, totalmente enajenable. Tampoco vamos a permitir que haya ningún tipo de especulación inmobiliaria".

Quien también se refirió a la situación fue Victoria Villarruel. La vicepresidente anticipó que llevará al Senado un proyecto para modificar el Código Penal, con el objetivo de imponer penas de prisión más duras para quienes provoquen incendios, ya sea de manera intencional o por negligencia.

Además, puso el foco en la necesidad de mejorar la coordinación operativa entre el gobierno nacional y las provincias para enfrentar estos eventos que, según ella, tienen consecuencias ambientales y sociales de largo alcance.

Villarruel subrayó que la Patagonia “se prende fuego cada año” y que esas tragedias ambientales no solo causan daños materiales, sino que también afectan el derecho a un ambiente sano, un principio que, en su visión, está respaldado por la Constitución.

Su mensaje también estuvo atravesado por una nota de conflicto interno con el jefe del Ejecutivo, Javier Milei. En los últimos días circuló la versión de que Villarruel habría pedido un helicóptero para sobrevolar las zonas afectadas, algo que desde el gobierno nacional habrían negado. Su entorno negó que se haya presentado esa solicitud formal, pero el episodio acrecentó las tensiones entre la vicepresidenta y la cúpula libertaria.