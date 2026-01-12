Incendios forestales en la Patagonia: sospechan que estarían ligados a una disputa por tierras + Seguir en









Autoridades judiciales y policiales revelaron indicios que apuntan a un conflicto interno dentro de una comunidad mapuche y descartaron, por ahora, la hipótesis de terrorismo.

Avanza la investigación por los incendios forestales en el sur.

La investigación por los incendios forestales en la Patagonia sumó este lunes nuevos elementos que abren una línea vinculada a una disputa por tierras dentro de una comunidad mapuche. Así lo expusieron el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el comisario general Andrés García, al brindar detalles sobre imágenes, testimonios y conflictos previos en la zona afectada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García, explicó que el análisis de cámaras de seguridad arrojó imágenes que llamaron la atención de los investigadores. Según precisó, minutos después de iniciado el incendio se observa a dos camionetas descender desde Puerto Patriada cargadas con elementos personales, similares a una mudanza, incluso con objetos en cajas.

“Nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar siquiera su documentación personal”, señaló el comisario, al remarcar la rapidez y violencia con la que avanzó el fuego.

Las sospechas por los incendios forestales Las sospechas se reforzaron con el testimonio de dos personas que se presentaron a declarar de manera espontánea y solicitaron reserva de identidad. Ambos coincidieron en haber visto los mismos vehículos y señalaron que pertenecían a una familia de la comunidad ubicada camino a Patriada, a escasos metros del lugar donde se habría iniciado el incendio.

García detalló que dentro de esa comunidad existía una disputa interna por tierras. Según explicó, el conflicto se originó cuando una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, llegada hace poco más de dos años, exigió ser reconocida como integrante de la comunidad. “Esto fue rechazado y a partir de ahí se generó un conflicto”, afirmó el jefe policial.

Las declaraciones del comisario contrastan con la postura difundida por el Ministerio de Seguridad, que había vinculado los incendios a “grupos terroristas autodenominados mapuches”, con supuestos antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada bajo la modalidad de terrorismo ambiental. En ese sentido, lo expuesto por García y el avance de la investigación judicial dejan en duda esa hipótesis oficial y sugieren que, en este caso, la comunidad mapuche podría ser la damnificada por el incendio y no la responsable de haber iniciado el fuego, mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas.