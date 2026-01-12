Incendios forestales en la Patagonia: la principal acusada negó haber iniciado el fuego y denunció un allanamiento + Seguir en









Rocío Brizuela, acusada por el fiscal Carlos Díaz Mayer, aseguró que es víctima del fuego, rechazó las imputaciones y pidió asistencia en medio de la emergencia.

Avanza la investigación por los incendios forestales en el sur. X

La mujer acusada por la Fiscalía de Lago Puelo de haber originado los incendios forestales en la Patagonia rechazó públicamente las acusaciones y expresó su sorpresa por haber sido señalada como responsable. En medio de la emergencia, afirmó que también sufrió pérdidas materiales y cuestionó el rumbo de la investigación judicial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En diálogo con C5N, Rocío Brizuela respondió a las declaraciones del fiscal jefe Carlos Díaz Mayer y negó cualquier vinculación con el inicio de las llamas. “Me sorprende porque si la investigación va a ser por esos lados, es un desastre. No voy a andar haciendo daño a mis propios animales, a mi propia casa y a mi propia familia”, sostuvo, al tiempo que reclamó ayuda y no críticas en un contexto de extrema vulnerabilidad.

La mujer relató además que su vivienda fue allanada en el marco de la causa. Según explicó, el procedimiento se realizó durante la madrugada y la tomó completamente por sorpresa. Indicó que la orden no precisaba destinatarios ni imputaciones concretas y que la Policía también realizó allanamientos en otras dos casas del pueblo, pertenecientes a personas cercanas. “No me dijeron de qué me acusan. Buscaron y no encontraron nada. Se llevaron mi celular, el de mi mamá y el de mi pareja”, afirmó.

Brizuela, oriunda de Pergamino, describió la crítica situación que atraviesa tras los incendios. Señaló que se identifica como parte de una comunidad mapuche y que permanece en la zona pese a las adversidades. “No tenemos luz ni agua. Estamos en un bosque quemado. Se me quemó la casa, tengo dos caballos muertos y desaparecieron mis perros y gatos”, detalló. También explicó que trabaja en el área del lago, en Puerto Quintín, y que el fuego arrasó con su entorno y sus medios de vida.

Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte tensión en la región cordillerana, donde los incendios mantienen en alerta a las autoridades y a las comunidades afectadas, mientras avanza una investigación judicial que aún no definió responsabilidades formales.

Sospechan que los incendios forestales en la Patagonia estarían ligados a una disputa por tierras La investigación por los incendios forestales en la Patagonia sumó este lunes nuevos elementos que abren una línea vinculada a una disputa por tierras dentro de una comunidad mapuche. Así lo expusieron el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el comisario general Andrés García, al brindar detalles sobre imágenes, testimonios y conflictos previos en la zona afectada. Durante una conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García, explicó que el análisis de cámaras de seguridad arrojó imágenes que llamaron la atención de los investigadores. Según precisó, minutos después de iniciado el incendio se observa a dos camionetas descender desde Puerto Patriada cargadas con elementos personales, similares a una mudanza, incluso con objetos en cajas. “Nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar siquiera su documentación personal”, señaló el comisario, al remarcar la rapidez y violencia con la que avanzó el fuego.