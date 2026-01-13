SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de enero 2026 - 13:22

Empeoró el estado de salud del niño atropellado en Pinamar y su familia pidió una cadena de oración

Según informaron, deberá volver al quirófano. El menor sufrió un fuerte traumatismo.

Empeoró la salud del nene atropellado en Pinamar.

Empeoró la salud del nene atropellado en Pinamar.

X

En las últimas horas se conocieron novedades preocupantes sobre la salud del niño de 8 años que fue atropellado por una camioneta tras un grave choque vial ocurrido en Pinamar. Frente al delicado cuadro clínico, su familia difundió un pedido urgente de oración a través de las redes sociales.

Según relataron, el menor “sufrió un fuerte traumatismo” mientras viajaba en un vehículo tipo UTV y su estado general se deterioró con el correr de las horas. “Ya su familia está pidiendo una cadena de oración”, señalaron durante la cobertura televisiva.

Informate más

Explicaron que el niño debía ingresar nuevamente al quirófano, lo que generó mayor inquietud. “La familia está confirmando que lo están por ingresar al quirófano nuevamente, se complica la salud de este nene internado en Pinamar”, indicaron.

Además, detallaron que el objetivo del equipo médico era estabilizarlo para concretar un traslado en helicóptero a Mar del Plata, donde existen centros de mayor complejidad. Por el momento, el menor permanece internado en el hospital municipal de Pinamar.

Pinamar choque menor
El menor fue atropellado por una camioneta en la playa.

El menor fue atropellado por una camioneta en la playa.

El impacto y las lesiones sufridas

De acuerdo con la información difundida, el accidente se produjo cuando el UTV chocó de frente con una camioneta 4x4. Como consecuencia del impacto, el niño sufrió una lesión severa en la cabeza.

“Después de este choque entre este vehículo UTV, que choca de frente con una camioneta 4x4, este nene sufre una lesión muy fuerte en la cabeza, lo reaniman allí en el lugar del choque y lo intervinieron quirúrgicamente allí en el hospital municipal de Pinamar”, explicaron desde TN.

Más tarde, agregaron: “Ahora al parecer está entrando nuevamente al quirófano, así que estemos atentos para llevarles datos sobre su evolución”.

El siniestro también dejó otras dos menores lesionadas. Según trascendió, una de ellas fue derivada de urgencia a Mar del Plata, ya que cumplía con los criterios sanitarios necesarios para realizar el traslado y recibir atención en un hospital de mayor complejidad.

Otro hecho trágico en la Costa Atlántica

En paralelo, en las últimas horas también se conocieron detalles sobre Yair Manno, el joven marplatense que murió tras el impacto de una ola gigante en la Costa Atlántica.

De acuerdo con la información disponible, el joven se encontraba de vacaciones con su familia y su novia, cerca de un grupo de pescadores en un sector de la laguna de Mar Chiquita, cuando una corriente repentina provocó el fatal desenlace.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias