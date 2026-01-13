Empeoró el estado de salud del niño atropellado en Pinamar y su familia pidió una cadena de oración

En las últimas horas se conocieron novedades preocupantes sobre la salud del niño de 8 años que fue atropellado por una camioneta tras un grave choque vial ocurrido en Pinamar . Frente al delicado cuadro clínico, su familia difundió un pedido urgente de oración a través de las redes sociales .

Según relataron, el menor “ sufrió un fuerte traumatismo ” mientras viajaba en un vehículo tipo UTV y su estado general se deterioró con el correr de las horas. “ Ya su familia está pidiendo una cadena de oración ”, señalaron durante la cobertura televisiva.

Explicaron que el niño debía ingresar nuevamente al quirófano , lo que generó mayor inquietud. “La familia está confirmando que lo están por ingresar al quirófano nuevamente, se complica la salud de este nene internado en Pinamar ”, indicaron.

Además, detallaron que el objetivo del equipo médico era estabilizarlo para concretar un traslado en helicóptero a Mar del Plata , donde existen centros de mayor complejidad. Por el momento, el menor permanece internado en el hospital municipal de Pinamar .

De acuerdo con la información difundida, el accidente se produjo cuando el UTV chocó de frente con una camioneta 4x4 . Como consecuencia del impacto, el niño sufrió una lesión severa en la cabeza.

El menor fue atropellado por una camioneta en la playa.

“Después de este choque entre este vehículo UTV, que choca de frente con una camioneta 4x4, este nene sufre una lesión muy fuerte en la cabeza, lo reaniman allí en el lugar del choque y lo intervinieron quirúrgicamente allí en el hospital municipal de Pinamar”, explicaron desde TN.

Más tarde, agregaron: “Ahora al parecer está entrando nuevamente al quirófano, así que estemos atentos para llevarles datos sobre su evolución”.

El siniestro también dejó otras dos menores lesionadas. Según trascendió, una de ellas fue derivada de urgencia a Mar del Plata, ya que cumplía con los criterios sanitarios necesarios para realizar el traslado y recibir atención en un hospital de mayor complejidad.

Otro hecho trágico en la Costa Atlántica

En paralelo, en las últimas horas también se conocieron detalles sobre Yair Manno, el joven marplatense que murió tras el impacto de una ola gigante en la Costa Atlántica.

De acuerdo con la información disponible, el joven se encontraba de vacaciones con su familia y su novia, cerca de un grupo de pescadores en un sector de la laguna de Mar Chiquita, cuando una corriente repentina provocó el fatal desenlace.