Rally Dakar: Luciano Benavides tuvo una mala etapa y perdió el liderazgo en Motos

Pese al flojo resultado de este martes, el piloto argentino se mantiene en plena batalla por el título.

El piloto argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) tuvo una floja actuación en la etapa 9 del Rally Dakar, en la cual terminó en la novena posición y perdió el liderazgo en la clasificación general.

El salteño que va en busca de su primer título en la categoría, registró un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 32 segundos en los 418 kilómetros cronometrados correspondientes a la primera mitad de esta etapa maratón, que concluirá este miércoles.

La primera posición en la etapa quedó en manos del español Tosha Schareina (Honda), quien le sacó 3 horas, 45 minutos y 42 segundos para aventajar a Benavides por casi 12 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2011006981038096776&partner=&hide_thread=false A slight wobble for @LBenavides77 #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/ipGwQkIpW6 — DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2026 El liderazgo en la clasificación general quedó en manos del australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), quien terminó segundo en la etapa, mientras que en el segundo puesto ahora aparece el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a seis minutos y 24 segundos.

Benavides, por su parte, perdió bastante terreno y cayó al tercer lugar de la general, aunque está a solo siete minutos y cinco segundos de Sanders, por lo que se mantiene metido de lleno en la lucha por el título.

El argentino de 30 años va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, logro que obtuvo su hermano Kevin en la categoría de motos en 2020 y 2023.

