Diputados presentaron un proyecto para declarar la emergencia en la zona patagónica afectada por incendios forestales

La propuesta legislativa abarca las consecuencias ambientales y socioeconómicas producto de las llamas. A más de una semana del incidente, ya se consumieron más de 12.000 hectáreas.

El diputado nacional Juan Pablo Luque (Unión por la Patria - Chubut) presentó, junto a otros legisladores nacionales, un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia , ante la magnitud de los incendios que se mantienen activos y afectan a amplias zonas de Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz .

La iniciativa, según consignó la agencia Noticias Argentinas, apunta a que Estado nacional de una respuesta inmediata ante el desastre ambiental . Entre sus ejes centrales se incluyen el desembolso urgente de fondos, la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias afectadas, asistencia directa a personas y familias damnificadas, reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas y un incremento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en las áreas alcanzadas por la emergencia.

Según explicó el legislador chubutense, el proyecto también prevé “habilitar partidas del presupuesto, de manera extraordinaria porque es una emergencia ”, con el objetivo de dar respuesta a quienes perdieron no solo sus casas, sino también su ganado y sus fuentes de ingreso, en un momento clave para la economía regional marcada por la temporada turística.

“La gente que vive en la comarca andina vive durante el año con lo que se saca en la temporada de verano. Esa gente no va a poder pagar sus impuestos, entonces planteamos exenciones para que haya menos presión fiscal y aumentar la AUH a aquellas personas que han perdido sus viviendas y sus bienes”, sostuvo Luque.

Por otro lado, el desastre ambiental en el sur del país también provocó el choque entre la oposición y el Gobierno. En este sentido Luque apuntó contra la hipótesis de que las llamas fueron provocadas por sectores de la comunidad mapuche: “Buscan estigmatizar a un sector como los mapuches, que hasta un fiscal y los gobiernos provinciales han asegurado que no han tenido ninguna incidencia en estos incendios”, afirmó.

En la misma línea, reclamó una mayor empatía por parte del Ejecutivo nacional frente a la crisis que atraviesa la Patagonia. Luque señaló que el Gobierno “tenga una sensibilidad que hasta ahora no ha tenido, y que se vio cuando el Presidente (Javier Milei) se expresó con un mensaje muy frío”.

Finalmente, cuestionó la visita reciente del ministro del Interior. “Vino la semana pasada el ministro del Interior (Diego) Santilli pero no para ayudarnos con los incendios, sino a buscar voluntades de los senadores que responden al Gobierno provincial para apoyar la reforma laboral”, concluyó.

nacho torres y diego santilli Santilli visitó Chubut el pasado 6 de enero.

Incendios en Chubut: Victoria Villarruel reclamó penas más duras y cruzó a Javier Milei

En este escenario, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a referirse públicamente a los incendios de gran magnitud que afectan a distintas zonas de Chubut. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la titular del Senado sostuvo que la reiteración de estos episodios obliga a una respuesta más contundente por parte del Estado.

En ese marco, Villarruel anticipó que impulsará en la Cámara alta un proyecto para modificar el Código Penal, con el objetivo de endurecer las penas de prisión para quienes provoquen incendios, tanto de manera intencional como por negligencia. También remarcó la necesidad de fortalecer la articulación operativa entre el gobierno nacional y los jefes provinciales, al advertir que este tipo de siniestros generan consecuencias ambientales y sociales que perduran en el tiempo.

Milei y Villarruel Los incendios: una nueva excusa para la interna entre Milei y Villarruel.

La vicepresidenta enfatizó que la Patagonia “se prende fuego cada año” y que las consecuencias de las llaman no se limitan a pérdidas materiales. Según planteó, los incendios impactan de lleno sobre el derecho a un ambiente sano, un principio que, remarcó, cuenta con respaldo constitucional.

El pronunciamiento se dio, además, en un contexto de tensiones internas con el presidente Javier Milei. En los últimos días trascendió la versión de que Villarruel habría solicitado un helicóptero para sobrevolar las áreas afectadas, pedido que desde el Gobierno nacional habrían rechazado. Desde su entorno negaron que existiera una solicitud formal, aunque el episodio volvió a poner en evidencia el clima de fricción entre la vicepresidenta y la conducción libertaria.