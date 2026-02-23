Alfredo Cornejo destacó el resultado electoral en Mendoza: "Es la ratificación del rumbo de la provincia"

El gobernador se mostró satisfecho con la performance del frente que comparte con La Libertad Avanza en los comicios municipales del domingo. No obstante, marcó reparos y admitió que Nación "tiene muchos impuestos distorsivos que no se han tocado".

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , destacó los resultados de las elecciones de este domingo en seis municipios de la provincia y aseguró que su alianza con La Libertad Avanza (LLA) es un "un vehículo para que la gente se exprese electoralmente". No obstante, marcó reparos con el Gobierno y admitió que "la Nación tiene un montón de impuestos distorsivos que todavía no ha tocado".

Cornejo ofreció una rueda de prensa -enla que participó Ámbito - durante la inauguración del Parque Solar Anchoris, el segundo desarrollo fotovoltaico de Genneia en territorio mendocino, que conllevó una inversión total de u$s160 millones -parte de un plan de desembolsos por u$s430 millones en la provincia-.

En ese marco, el mandatario opinó sobre los comicios en las localidades de Santa Rosa, Maipú, La Paz, Luján de Cuyo, Rivadavia y San Rafael , que fueron a las urnas para renovar sus concejos deliberantes. El duelo principal se saldó entre el PJ y el frente Cambia Mendoza + La Libertad Avanza, que nuclea a los oficialismos provincial y nacional.

La jornada estuvo marcada por una baja participación, que no llegó 50% del padrón . En el andarivel político, la fuerza de Cornejo y los libertarios dio el golpe en territorio sanrafaelino y le arrebató un bastión histórico al peronismo, en un duro mano a mano: 39,7% contra 38,2%.

Alfredo Cornejo destacó la victoria electoral en Mendoza

Al respecto, el gobernador destacó que el triunfo fue posible "gracias a que construyeron un vehículo para que la gente se exprese". También habló de la baja participación y comentó que hay que destacar que "el 43% de los ciudadanos se movilizó a votar en unas elecciones que no eran muy relevantes".

"Solo se elegían concejales, no intendentes, que es un cargo muy valorado por la población. No hubo campañas tan profusas por parte de los partidos y demás, hay gente que ni se enteró. Me parece que lo ideal sería aprovechar las elecciones legislativas en forma conjunta del 26 de octubre, pero no se dio", agregó.

El desdoblamiento de las elecciones municipales fue obra de seis intendentes, en su mayoría opositores, que quisieron desenganchar la reyerta local de la provincial y de la nacional.

Otra parada importante de la pulseada fue Luján de Cuyo, donde el intendente Esteban Allasino, del PRO, se plegó a la escudería Cambia Mendoza + LLA y recogió los frutos con un triunfo contundente: cosechó el 58,2% contra el magro 11% del PJ.

"Este es un triunfo de la ratificación del rumbo de la provincia. Como el 26 de octubre, también hay una validación del rumbo de la provincia y del rumbo económico del Gobierno", evaluó el líder radical.

Cornejo

No obstante, aclaró que, por más que no la está pasando bien, "la ciudadanía sigue apostando a la certidumbre que da estabilizar la macro y bajar la inflación, pero faltan muchas cosas por hacer. En ese marco, habló de bajar la tasa de interés, simplificar impuestos, mayor crédito. Ese tiene que ser el camino".

Al analizar la actualidad de la macro economía, marcó reparos defendió a la gestión libertaria, aunque marcó reparos: "No se puede exigir que un Gobierno nacional en solo dos años obtenga resultados en materia de consumo, salarios y empleo con un decreto o con una única ley.

"No soy partidario de generar expectativas sobre la reforma laboral en sí, creo que hay reformas estructurales que faltan para dar certidumbre en el futuro, por ejemplo la fiscal", evaluó.

Por otra parte, el extitular de la UCR consideró que las provincias tienen que hacer lo suyo, pero admitió que "Nación tiene un montón de impuestos distorsivos que todavía no ha tocado". Y ejemplificó: "El impuesto al débito y al crédito es bastante distorsivo. El impuesto a los combustibles es cazar en el zoológico, porque cada vez que se carga combustible están recaudando".

En ese marco, el gobernador de Mendoza afirmó que poner el foco solamente en las provincias "no es un buen análisis", menos cuando "la ley de coparticipación castiga a nueve provincias, entre ellas Mendoza, con la distribución". "Hay provincias que les da lo mismo cobrar IIBB o sellos que no cobrarlos, porque dependen más de la coparticipación que de otra cosa", reflexionó.

Acto seguido, dijo que una de las reformas estructurales fiscales es "simplificación de impuestos y modificación de la coparticipación, para premiar a las buenas administraciones provinciales a la hora de distribuir los recursos y no como es en la actualidad".