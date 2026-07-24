El gobernador Osvaldo Jaldo recibió el alta tras la angioplastia y regresará a Tucumán el lunes Por David Correa + Agregar ámbito en









El mandatario se retiró al mediodía del Hospital Italiano de Buenos Aires. El parte médico destaca su "excelente estado de salud" y prevé su regreso a la provincia para el próximo lunes 27 de julio.

El gobernador Osvaldo Jaldo se retira del Hospital Italiano junto a su esposa y al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.

El gobernador deTucumán Osvaldo Jaldo recibió el alta hospitalaria durante la mañana de este viernes 24 de julio tras una exitosa intervención cardíaca practicada en el Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo confirmó el Ministerio de Salud provincial, a cargo de Luis Medina Ruiz, a través de un comunicado en el que se detalla la favorable evolución del mandatario.

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La internación de Jaldo se originó este jueves 23 de julio, cuando el gobernador se encontraba en la Capital Federal cumpliendo con una agenda institucional que incluía audiencias con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios nacionales. Durante su estadía, el mandatario comenzó a manifestar un cuadro de intenso dolor precordial y sudoración, lo que motivó una consulta de urgencia con los especialistas del centro asistencial.

Tras la realización de estudios de laboratorio e imágenes, el equipo médico diagnosticó una sospecha de angina inestable. Ante este escenario, se procedió a una cinecoronariografía que reveló una estenosis -obstrucción- en una rama de la arteria coronaria derecha. Para resolver el cuadro, los médicos practicaron una angioplastia con colocación de un stent, procedimiento que resultó exitoso y permitió la rápida estabilización del paciente.

"Excelente estado de salud" Según el parte médico oficial, la evolución de Jaldo fue "muy favorable" y el gobernador se encuentra en "excelente estado de salud y de muy buen ánimo". El comunicado del Ministerio de Salud de Tucumán destacó que la intervención permitió resolver exitosamente la afección detectada.

Pese al alta otorgada este viernes, el equipo médico dispuso que Jaldo permanezca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante las próximas 48 horas para cumplir con los controles de rigor postoperatorios. De acuerdo con el cronograma previsto, se espera que el mandatario esté de regreso a Tucumán, a más tardar el próximo lunes 27 de julio, momento en el que podrá retomar sus funciones habituales.

Desde el entorno gubernamental se transmitió tranquilidad, confirmando la plena continuidad institucional del Ejecutivo provincial mientras el gobernador completa su recuperación en Buenos Aires. El presidente subrogante de la Legislatura Sergio Mansilla, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo provincial, informó -en conferencia de prensa- que el vicegobernador Miguel Acevedo asumirá la conducción del Ejecutivo, tal como establece el esquema institucional, para el caso de que el mandatario deba extender su reposo unos días más. "Lo importante es que está bien que es lo que nos interesa a todos los tucumanos. Esperamos que el postoperatorio sea lo más breve posible, siempre bajo supervisión médica", afirmó.