Provincia de Buenos Aires dio detalles del Operativo Sol a Sol 2026 y de las propuestas para la temporada de verano

Funcionarios del gobierno bonaerense repasaron el alcance del operativo de verano, que incluye refuerzos en seguridad y salud, paradores con actividades gratuitas, créditos del Banco Provincia y una amplia agenda cultural para sostener la temporada en un contexto de caída del consumo.

El gobierno bonaerense volvió a poner en primer plano el Operativo Sol a Sol 2026 , el esquema integral de verano que fue lanzado la semana pasada y que articula seguridad, salud, cultura y herramientas para incentivar el consumo turístico. En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, los ministros de Gobierno, Carlos Bianco ; de Seguridad, Javier Alonso , y de Salud, Nicolás Kreplak , detallaron el alcance del programa y el despliegue previsto para la temporada.

“Esperamos que sea la mejor temporada posible en la costa, el delta y las sierras, aun sabiendo que el contexto turístico no es el mejor”, afirmó Bianco, al proyectar la llegada de más de 9 millones de turistas a la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, reconoció que el principal problema es la caída del consumo: “La gente se moviliza, pero consume poco, no hace uso de los servicios de gastronomía o espectáculos. Por eso vamos a hacer todo lo posible para ayudar”.

Uno de los ejes centrales del programa de verano será la presencia del Estado en los principales destinos turísticos. Bianco destacó la instalación de dos paradores ReCreo , en Villa Gesell y Miramar , que desde el 3 de enero ofrecerán más de 700 actividades gratuitas . “Va a haber sector de sillas y sombrillas, puestos de hidratación, wifi gratis, entretenimiento, shows musicales y competencias deportivas”, detalló.

Además, el Ministerio de Producción pondrá en marcha un camión itinerante que recorrerá fiestas populares en distintos municipios con productos regionales, actividades y juegos para toda la familia.

En materia de consumo, el ministro remarcó el rol del Banco Provincia , que ofrecerá promociones especiales durante el verano. “La principal herramienta es el crédito para servicios turísticos con plazos de 3 a 12 meses y una tasa fija del 56%”, explicó, además de las cuotas sin interés y reintegros a través de Cuenta DNI .

A esto se sumará la programación del Instituto Cultural, con 600 actividades libres y gratuitas en distintos puntos turísticos. “Habrá juegos, talleres, música, cine, entrega de libros, funciones de teatro, muestras en museos, musicales y danza”, enumeró Bianco, al subrayar que la propuesta permitirá generar empleo para más de 1.000 artistas bonaerenses.

Seguridad en destinos y rutas

Alonso, por su parte, puso el foco en el despliegue de seguridad y destacó que este operativo se apoya en la inauguración de nuevas bases policiales en toda la provincia. “Esto nos permite tener una reserva operacional y hacer que este sea el Operativo Sol a Sol donde menos policías salen del Conurbano”, señaló.

Según precisó, solo 200 efectivos serán trasladados hacia la Costa Atlántica, mientras que el resto del dispositivo se cubrirá con personal local. “Es importante porque vamos a mantener el estándar de prevención y patrullaje durante el verano y el resto del año”, afirmó.

El operativo contará con más de 20.000 policías, con un total de 28.000 efectivos involucrados, y llegará a 60 municipios turísticos, además de los centros recreativos del Conurbano para quienes no viajen pero disfruten de espacios como la ribera del Río de la Plata. “Vamos a controlar la Costa Atlántica, los corredores viales y los centros recreativos”, indicó Alonso.

El ministro también destacó la incorporación de 200 patrulleros nuevos y 60 motos, adquiridos por decisión del gobernador Axel Kicillof, y la mejora en las áreas de Defensa Civil. “Vamos a estar preparados para incendios y emergencias, y articulando con Salud con helicópteros y aviones sanitarios para traslados de urgencia”, sostuvo.

Además, adelantó un trabajo específico sobre nocturnidad y consumos problemáticos: “Estamos armando esquemas de guardias en las salidas de boliches junto a los municipios, para garantizar derivaciones rápidas y prevenir situaciones de riesgo”.

Paralelamente, los funcionarios indicaron que en las rutas bonaerenses habrá operativos de tránsito tradicionales y, también, en determinados puntos "con inteligencia artificial y drones" para evitar que los conductores manejen con el celular en la mano o sin el cinturón de seguridad.

Refuerzo sanitario y alerta por gripe

Kreplak explicó que el sistema de salud tendrá un refuerzo especial durante la temporada, ante el fuerte aumento de la demanda. “Los municipios turísticos reciben entre 9 y 11 millones de personas, y eso estresa a los equipos locales. Por eso vamos a fortalecer guardias con médicos, enfermeros, equipamiento y logística”, señaló.

El operativo sanitario incluirá 35 ambulancias, un helicóptero sanitario, aviones sanitarios y 18 postas del programa Marea Sanitaria en 14 municipios, con acciones de prevención del calor, promoción de la salud, salud sexual y atención primaria. También se reforzará el Sistema de Atención al Turista (SAT) en rutas y destinos turísticos.

En materia de salud mental, Kreplak advirtió que “es una de las áreas con mayor demanda en verano” y destacó la presencia de equipos itinerantes para atender emergencias y realizar traslados. IOMA, además, tendrá presencia en los destinos turísticos y atención domiciliaria en Mar del Plata.

Por último, el ministro se refirió a la circulación de la variante de gripe H3N2. “No tiene mayor gravedad ni mayor mortalidad que otros tipos de influenza, y la vacuna mantiene su efectividad”, aclaró, aunque remarcó la preocupación por la baja cobertura. “La recomendación es vacunarse. Estamos viendo una caída en los porcentajes, especialmente en adultos mayores”, alertó.