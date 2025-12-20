Axel Kicillof acelera su armado federal y empieza a proyectarse hacia 2027

Con gestos hacia gobernadores, sindicatos y movimientos sociales, y una crítica explícita a la lógica centralista del peronismo, el gobernador bonaerense acelera un armado nacional que apunta a ordenar al espacio y disputar el poder en 2027.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof empezó a mover fichas con horizonte nacional . Con recorridas fuera de la provincia, gestos de articulación federal, respaldo sindical y una agenda cada vez más explícita de confrontación con el modelo económico de Javier Milei , el mandatario comenzó a estructurar un proyecto político con proyección presidencial para 2027, basado en una premisa que se repite puertas adentro: el peronismo no puede volver a construirse desde una mirada porteña o bonaerense que le diga al resto del país qué necesita.

En su entorno aseguran que, sin descuidar la gestión en la provincia , el objetivo es “ trascender las fronteras de la provincia de Buenos Aires, federalizar el proyecto político y dotarlo de volumen territorial , representación real y diversidad de identidades, para volver a convertir al peronismo en una alternativa de poder a nivel nacional".

“Uno de los errores de los últimos años fue creer que desde Buenos Aires o el AMBA se podía hablar en nombre del resto del país. Esa lógica de pretender solucionarle la vida al otro con la mirada porteña ya no funciona más” , sintetiza un ministro que participa del armado. La nueva etapa apunta a invertir esa lógica: que cada provincia, cada territorio, aporte su propia mirada, sus diagnósticos y sus respuestas.

Grafica la misma fuente: "Axel va a Mendoza y no puede hablar de minería y agua solo desde papers del CONICET o informes de impacto ambiental en abstracto porque sería seguir con una mirada centralista y de larga distancia. Necesita una postura mendocina, construida con referentes locales" y completa: "Por eso, el plan de acción es construir referencias , que aporten respuestas o discursos territoriales en cada región".

La hoja de ruta de la semana fue intensa y con señales múltiples. El lunes, Kicillof encabezó una reunión con intendentes bonaerenses de su espacio en la Casa de Gobierno, donde se analizaron los lineamientos para el cierre del año y se comenzó a proyectar la agenda política y de gestión de 2026 .

Más tarde, el mandatario bonaerense avanzó en la articulación federal al reunirse en la casa de La Pampa en la Ciudad de Buenos Aires con sus pares de La Pampa (Sergio Ziliotto), La Rioja (Ricardo Quintela), Formosa (Gildo Insfrán), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), y Santiago del Estero (Elías Suárez), encuentro del que también participaron una veintena de legisladores de esas provincias.

Recuperar la Argentina federal e inclusiva



El Federalismo es uno de los pilares de nuestro sistema de gobierno, pero es sobre todo la herramienta fundamental para lograr un desarrollo armónico desde lo geográfico y justo desde lo social. pic.twitter.com/9SsAGCA6SJ — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 16, 2025

Tras la reunión, los gobernadores difundieron un comunicado conjunto en el que reivindicaron el federalismo, anunciaron que sostendrán una agenda común en el Congreso y advirtieron que las provincias se vieron obligadas a asumir “casi en soledad” la prestación de servicios públicos indelegables “ante el retiro de la Nación”, en un contexto en el que -señalaron- reciben “cada vez menos recursos”.

El martes por la noche, jefes comunales bonaerenses y de provincias como La Rioja, Córdoba, Chaco y Entre Ríos mantuvieron un encuentro reservado en Ezeiza, convocado por el titular de la FAM, Fernando Espinoza, donde además de analizar el impacto del ajuste de Milei en los municipios, se conversó sobre la necesidad de ordenar y potenciar el crecimiento del gobernador bonaerense a escala federal. "Acordamos trabajar para promover a la figura de Kicillof como el candidato del peronismo", contó un intendente que participó de la cena en el restaurante El Mangrullo.

Fernando Espinoza, Julio Pereyra, Francisco Echarren,, Gustavo Barrera y Gabriel Katopodis junto a intendentes del resto del país Cumbre de intendentes peronistas de distintas provincias en suelo bonaerense.

El miércoles, Kicillof viajó a Formosa, donde compartió una agenda de gestión junto a Insfrán. No se trató de una foto aislada. Desde el inicio de su segundo mandato, el gobernador bonaerense mantuvo encuentros con sus pares de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Chubut (Ignacio Torres), La Pampa (Ziliotto) y La Rioja (Quintela). Algunos de esos vínculos se tradujeron también en asistencia concreta, con el envío de patrulleros, ambulancias y helicópteros a otras provincias.

VISITA DEL GOBERNADOR KICILLOF



Recibí al compañero Axel Kicillof, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y al compañero ministro Andrés Larroque, con quienes Iniciamos una recorrida por la ciudad de Formosa y una reunión de trabajo en Casa de Gobierno. Mañana tendremos una… pic.twitter.com/DeYMITNXNU — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) December 17, 2025

El jueves, Kicillof sumó otro gesto político: marchó con la nueva cúpula de la CGT, integrada por Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola en contra de la reforma laboral.

Recuperar al peronismo que se fue

En ese proceso de articulación federal, el armado que impulsa el gobernador bonaerense también busca recomponer vínculos con sectores que se alejaron del peronismo en los últimos años y que hoy gobiernan provincias clave.

La apuesta es amplia y el armado apunta a recuperar a diferentes sectores como los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) o Alberto Weretilneck (Río Negro). "En la casa de La Pampa, un gobernador dijo que muchos de ellos están dispuestos a sumarse a un proyecto a construir y buscar una alternativa superadora, cansados de los mecanismos de imposición que dominaron el partido en los últimos años.

“No es un problema con Cristina”, aclaran y señalan que "el conflicto está en el sistema de decisiones: el 'dedo', la imposición de candidaturas y militantes que pisan acuerdos territoriales y rompen armados locales". La demanda que surge desde las provincias es clara: respeto por el territorio, por los acuerdos y por la representación real.

“No podemos permitir que el peronismo no sea una opción en 2027”, advirtió uno de los gobernadores en el encuentro de La Pampa. La idea no es solo “ganarle a Milei”, sino cambiar este modelo de país y ofrecer una alternativa basada en trabajo, industria, producción, agro, pymes y una mejora concreta de la vida cotidiana.

Movimiento Derecho al Futuro: crecer, pero ordenados

Mientras tanto, los ministros, intendentes y demás dirigentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) comenzaron a expresar públicamente su respaldo. El último fin de semana se realizó en la Ciudad de Buenos Aires un plenario de La Patria es el Otro, espacio fundado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, que contó con la participación de los ministros Augusto Costa (Producción), Walter Correa (Trabajo), el ex ministro de Trabajo nacional, Carlos Tomada, la legisladora porteña Berenice Iañez y Victoria Montenegro. De allí surgió una consigna que sintetiza el clima interno: “Ni para atrás ni para la derecha. Derecho al futuro, todos con Axel”.

Larroque La Patria es el Otro Andrés Larroque es uno de los principales alfiles del armado del gobernador Axel Kicillof.

El MDF también avanzó con su expansión territorial y lanzó el espacio en Jujuy, con una jornada militante encabezada por la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Estela Díaz. En tanto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, llevó a cabo un plenario del Frente Popular Patria y Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en la Ciudad Autónoma, donde sostuvo: “tenemos la obligación de construir un proyecto nacional, respetando las tradiciones y particularidades de cada provincia”, y remarcó que la experiencia de gestión en Buenos Aires “aporta líneas de acción concretas para discutir un programa de gobierno”.

Sin embargo, puertas adentro reconocen que el crecimiento, aunque real, todavía es desordenado. Hay ansiedad por participar, proliferan sellos, referencias y hasta consignas como “Axel 2027”, incluso en distritos donde se pide prudencia.

La decisión política es frenar la expansión indiscriminada y priorizar el orden. “El primer paso no es sumar militancia a los empujones, sino construir referencias territoriales claras y reconocidas”, explican. En muchas provincias donde no gobierna el peronismo, la fragmentación es profunda y una foto mal calibrada puede generar conflictos internos. Por eso, el MDF busca primero ordenar, y recién después ampliar.

El plan es que a partir de febrero comiencen presencias más sistemáticas en las provincias, con una lógica federal real: en los distritos gobernados por el peronismo, el trabajo será en articulación con los gobernadores; en los que no, el objetivo es construir referentes propios -intendentes, legisladores, excandidatos, dirigentes sectoriales- que permitan aglutinar la dispersión del peronismo local. La consigna es amplia: “Que florezcan mil MDF”, pero con conducción y reglas claras.

Una construcción con redes y trayectorias

El propio Kicillof bajó una línea clara: “Todo el mundo a laburar, a sumar y a construir”. Un funcionario con acceso al despacho del mandatario provincial especifica que "cada dirigente aporta desde su recorrido". Y pone como ejemplo que el intendente de Ensenada, Mario Secco, desde el Frente Grande y la jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, desde la Corriente Nacional de la Militancia "tienen referencias en todo el país". Del mismo modo, grafica que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, cuentan con redes territoriales en todo el país construidas durante sus pasos por la gestión nacional.

secco kicillof.jpg Mario Secco y Axel Kicillof.

"Otros referentes que suman en toda la Argentina son el 'Cuervo' Larroque, por su trayectoria al frente de La Cámpora durante años y Correa, por su vínculo con el movimiento obrero; o el exministro de Salud Daniel Gollan, desde el sistema de salud", agrega. La consigna, repiten, es abrir todas las puertas posibles, incluso hacia otros espacios.

El anclaje sindical y social

La articulación con la CGT y la CTA forma parte central de la estrategia del gobernador hacia 2027. En las últimas elecciones nacionales, Kicillof ubicó en las listas bonaerenses a Hugo Moyano (h) y a Hugo Yasky, dos referentes del sindicalismo alineados con su proyecto.

Kicillof gremios CGT y CTA Axel Kicillof, en un acto con representantes de la CTA y la CGT.

Una figura clave en ese esquema es Héctor Daer, quien dejó la secretaría general de la CGT para asumir como secretario de Interior, con la intención de convertirse en un articulador del peronismo en todo el país. Entre 2026 y comienzos de 2027 se renovarán las autoridades de las 73 regionales de la CGT, una estructura que podría volcarse en favor de un candidato con capacidad de enfrentar a Milei. En la central obrera estiman que existen unos 70.000 dirigentes sindicales en todo el país.

Kicillof CGT Axel Kicillof buscar ampliar su base entre los gremios de la CGT.

También los movimientos sociales aparecen como un pilar del armado. Además del respaldo de Barrios de Pie, que conduce Daniel Menéndez, en La Plata dan cuenta de un acercamiento entre Kicillof y Emilio Pérsico, principal referente del Movimiento Evita, en un intento por ampliar la base de sustentación territorial del proyecto.

El PJ bonaerense y la discusión interna

En paralelo, la pulseada por el Partido Justicialista bonaerense actúa como el termómetro de la autonomía de Kicillof. El jueves pasado venció el mandato del diputado nacional Máximo Kirchner al frente del partido y, tras el cónclave en Malvinas Argentinas del viernes, se acordó prorrogar la vigencia de las actuales autoridades hasta febrero.

En el entorno del gobernador ya no ocultan el diagnóstico de cara a la renovación de autoridades de febrero: al igual que los intendentes del MDF, ve una estructura "encorsetada y con más gimnasia de redes sociales que de territorio, a la que hay que democratizar".

La tregua con el sector de La Cámpora es frágil. Mientras desde el Instituto Patria apunta a un esquema de unidad que ordene la conducción e intenta blindar el control de los apoderados y la junta electoral -la llave de las listas-, no son pocos los sectores dentro del kicillofismo, especialmente un grupo de intendentes del MDF, que empujan por ir a una interna para legitimar el liderazgo del gobernador con votos a través de la postulación de un dirigente propio: un intendente, un ministro o la vicegobernadora Verónica Magario.

Sin embargo, en el gabinete bonaerense prima la cautela: "Hay que evitar ese barro", sintetiza un ministro, bajo la premisa de que una batalla fratricida hoy solo traería desgaste. Considera que es mejor para el gobernador eludir el conflicto directo, para evitar que el microclima de la interna erosione su perfil de presidenciable frente a una sociedad agotada por las disputas de palacio.

En la mesa chica de La Plata priorizan que la interna no monopolice la escena política y concentrarse en los problemas cotidianos de la gente y en la construcción de una alternativa nacional. “No alcanza con oponerse a Milei; hay que volver a ofrecer una idea de país donde la gente pueda vivir mejor”, sintetizan.

Con ese mandato prorrogado como telón de fondo, el peronismo volverá a verse las caras el lunes 22 en Ensenada, cuando Kicillof reúna a la tropa del MDF para hacer un balance del año y empezar a delinear el 2026.