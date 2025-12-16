Gobernadores peronistas se reunieron en la Ciudad: buscan aliados para rechazar las reformas de Javier Milei

Seis jefes provinciales de Unión por la Patria animaron en un encuentro en la Casa de La Pampa, junto a diputados y senadores. Pidieron que la voz de los mandatarios "se escuché más en los bloques". Reiteraron oposición al Presupuesto 2026 y a otras iniciativas.

Los gobernadores peronistas se reunieron este martes en la Ciudad de Buenos Aires y salieron a marcarle la cancha al oficialismo en la antesala del debate en el Congreso por el Presupuesto 2026 y por el paquete de reformas que Javier Milei pretende aprobar en el periodo de sesiones extraordinarias. Además de anticipar su rechazo a las diversas iniciativas, indicaron que buscarán "los acuerdos necesarios para conformar mayorías".

El encuentro se desarrolló en la Casa de La Pampa y tuvo como anfitrión al mandatario Sergio Ziliotto . Lo acompañaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y el debutante Elías Suarez (Santiago del Estero). Participaron, además, legisladores nacionales de distintas provincias, incluyendo a Jorge Taiana, Gerardo Zamora, Juan Marino, Daniel Bensusán, María Florencia López y Sergio Casas, entre otros.

Todos ellos conforman el ala más beligerante del peronismo para con el Gobierno. No fueron de la partida, en cambio, el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, quienes, tras las elecciones, volvieron a acercar posiciones a la Casa Rosada. Fuentes que organizaron el mitin confirmaron que desistieron de invitarlos en esta ocasión, pero no descartan hacerlo en el futuro.

El encuentro buscó devolverle vigor a un peronismo golpeado por el resultado de las elecciones legislativas. En contraste, el Gobierno libertario salió fortalecido, con mayor iniciativa y presencia en ambas cámaras, lo que le facilitará el camino para aprobar las diversas iniciativas que empuja el Presidente. La foto también intentó fungir como contrapeso del poderío de Nación, que suma voluntades de caciques aliados, con el ministro del Interior, Diego Santilli , a la cabeza.

Ante la consulta de Ámbito , uno de los dirigentes que participó de la reunión comentó que el eje fue "coordinación para defender a las provincias en el Congreso, frente al intento de Milei y Caputo de fundirlas". Asimismo, se habló sobre "rechazar las iniciativas antipopulares del oficialismo, como la reforma antilaboral" y "contribuir a la construcción de una alternativa contra Milei a nivel nacional".

Fruto de la conversación surgió un documento conjunto titulado "Recuperar la Argentina federal e inclusiva", en la que denuncian el "retiro de Nación".

"Las provincias argentinas asumieron casi en soledad la prestación de los servicios públicos indelegables, cuya transferencia no fue acompañada de las partidas correspondientes. Con el gobierno nacional actual se agrega un cúmulo de incumplimientos y de deudas, más la interrupción de la obra pública en todo el territorio nacional", denuncia el escrito.

Acto seguido, advierte que las provincias "fueron recibiendo cada vez menos recursos" y que, desde la puesta en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, "la parte que corresponde a las provincias cayó del 58% al 42 %". Y amplía: "Cada decisión del actual Gobierno agrava la situación; hasta la reforma laboral que hoy plantea se convirtió en un instrumento impensado para generar más desfinanciamiento federal".

En paralelo, los mandatarios peronistas anticiparon que saldrán a la búsqueda de aliados. "Propiciaremos el intercambio de ideas y buscaremos los acuerdos necesarios para conformar mayorías, más allá de las pertenencias partidarias o sectoriales", aclararon, y anticiparon: "Seremos parte de toda iniciativa que promueva bienestar del conjunto. Y, por el contrario, rechazaremos todas las que pretendan quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores".

Otra voz que marcó asistencia en el encuentro pidió ante Ámbito "empezar a construir consensos para tener algún tipo den número que nos lleve a una mayoría aunque sea en temas de interés transversal a las provincias. Ahí estarían Jaldo, Jalil, Sáenz y hasta alguno de Provincias Unidas".

La fuente pidió, además, "que sean más consultadas las voces de los gobernadores de parte de las conducciones de los bloques en ambas cámaras. "Queda claro que nos mantenemos todos adentro del bloque, pero que se escuche más su voz, que son los que están en la trinchera", reclamó.

El comunicado, en tanto, señala en otro pasaje: "Estamos convencidos que otra Argentina es posible. Una Argentina en la que la producción, el trabajo y la educación sean los cimientos del desarrollo. En la que la vigencia de la democracia garantice principios fundamentales como la división de poderes, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos básicos de la sociedad", dice el escrito.

De los seis jefes provinciales que se reunieron en la Casa de La Pampa, cuatro de ellos están vetados por el oficialismo para entablar conversaciones. Se trata de Kicillof, Melella, Insfrán y Quintela. Mejor, aunque no exento de tensiones, es el vínculo del anfitrión Ziliotto, quien en las últimas horas consiguió un acuerdo con Nación para que ANSES desembolse $62.500 millones por la deuda que mantiene con la caja previsional del distrito.

En ese marco, el líder pampeano agradeció el rol del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Diego Santilli, con quienes se reunió días atrás en Balcarce 50.

El santiagueño Elías Suárez, en tanto, hizo su debut en la rosca federal, ya que asumió el 10 de diciembre pasado en reemplazo de Gerardo Zamora, flamante senador nacional, que también participó de la cumbre.

Suarez ofició como histórico jefe de Gabinete de Zamora. Ante la imposibilidad del caudillo norteño de buscar un nuevo mandato, se apoyó en él para prolongar la hegemonía del Frente Cívico. Aunque se mantuvo dentro de la órbita de Unión por la Patria, su antecesor mostró flexibilidad para negociar con el Gobierno de acuerdo a las necesidades de la hora política.

Tras el encuentro, Kicillof e Insfrán partieron hacia Formosa, donde tendrán agenda compartida este miércoles, un movimiento sugestivo de bonaerense con miras a ampliar su red federal de respaldos.

El Gobierno abre la canilla de fondos

Como contraparte, el oficialismo avanza en acuerdos con otros mandatarios para apuntalar las iniciativas en el Congreso. Este martes, el proyecto de Presupuesto 2026 obtuvo dictamen y se apresta a ser debatido este miércoles en la Cámara de Diputados. En ese marco, se descuenta que contará con el respaldo de legisladores que responden jefes provinciales dialoguistas.

Además, el Estado abrió el grifo de fondos: en los primeros 12 días de diciembre, repartió $43.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La cifra es superior a la que giró a los distritos en ese mismo concepto en los cinco meses previos, de acuerdo a datos de Politikon Chaco. Tucumán captó $ 20.000 millones el pasado miércoles 10/12; mientras que el viernes 12/12 se le pagó a Misiones por $ 12.000 millones y a Chaco por otros $ 11.000 millones.