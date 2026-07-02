Bahía Blanca: presentan un plan de rescate para las pymes afectadas por la inundación + Agregar ámbito en









La iniciativa es del diputado libertario Oscar Liberman, en conjunto con otros legisladores de su bloque. Plantean declarar el Estado de Emergencia y Reactivación Económica, Productiva, Comercial e Industrial.

El proyecto recoge un reclamo de las pymes de Bahía Blanca.

El diputado provincial Oscar Liberman, junto a otros tres integrantes del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para declarar el Estado de Emergencia y Reactivación Económica, Productiva, Comercial e Industrial en el partido de Bahía Blanca, que incluye una serie de alivios fiscales y financieros para las PyMEs afectadas por la inundación de marzo de 2025.

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Para acceder a los beneficios, los damnificados por la catástrofe climática deben obtener un Certificado de Afectación que puede acreditarse con informes privados o registros contables. Están alcanzados productores primarios, comercios, prestadores de servicios y PyMEs que hayan sufrido daños en su infraestructura o una caída significativa en su capacidad operativa.

El proyecto de Liberman exime del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante los primeros seis meses y del 50% durante los seis siguientes a los beneficiarios. Establece exención total del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles afectados y del Impuesto de Sellos para contratos vinculados con la reconstrucción, reinstalación de actividades, refinanciación de pasivos o acceso a crédito.

Además, las pequeñas y medianas empresas afectadas por la catástrofe que tengan saldos a favor en Ingresos Brutos podrán compensarlos de forma automática contra cualquier otra obligación tributaria provincial. ARBA no podrá auditar ni retener ese saldo como condición previa, lo que garantiza liquidez inmediata sin trámites intermedios.

En materia de deuda, suspende por un año el inicio de nuevos juicios de apremio, la emisión de títulos ejecutivos y cualquier medida cautelar de ARBA, incluyendo embargos bancarios e inhibiciones de bienes. Las deudas anteriores a marzo de 2025 se consolidan en un plan especial con seis meses de gracia, actualización solo por IPC y sin multas ni intereses punitorios.

El proyecto también prorroga automáticamente todas las habilitaciones, registros, certificaciones e inspecciones provinciales necesarias para el funcionamiento de las actividades alcanzadas, y prohíbe exigir actualizaciones de impacto ambiental no críticas durante la vigencia del régimen. Propone además la creación de una Ventanilla Única de Emergencia Climática coordinada entre Provincia y Municipio para agilizar la gestión de los certificados. Liberman anunció la presentación de la iniciativa con un contundente mensaje en sus redes sociales: “Con los comerciantes de Bahía no me comprometí con palabras: presenté un proyecto de ley. Exención del 100% en Ingresos Brutos e Inmobiliario y freno a los embargos de ARBA”. Al respecto, concluyó: “Ahora se ve quién cumple y quién promete. Espero a los demás legisladores de Bahía para acompañarlo. O para explicar por qué no”. Los autores destacaron que el proyecto fue elaborado en respuesta a las demandas que realizaron comerciantes de Bahía Blanca a principios de junio durante un encuentro con referentes políticos de la región. Si bien Liberman fue el único representante de La Libertad Avanza que se acercó a escuchar los reclamos de las PyMEs en aquella oportunidad, días después de que presentara la iniciativa, su compañero de bloque Héctor Gay presentó otra de similares características.

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