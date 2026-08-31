War Room: recrearán la próxima campaña presidencial argentina con candidatos y datos reales

El megaevento de comunicación política se realizará el 9 de octubre en el Centro Cultural Recoleta. Participarán 14 especialistas que trabajarán sobre el escenario electoral actual, desde la investigación y la estrategia hasta la implementación y el Día D.

Pese a que la próxima campaña presidencial argentina todavía no haya comenzado formalmente, las principales variables que podrían condicionarla ya están en juego. En ese contexto, el 9 de octubre se realizará en Buenos Aires WAR ROOM – Cómo se gana una elección , una jornada de entrenamiento y simulación electoral que buscará recrear una campaña presidencial completa utilizando datos, candidatos y el escenario político real del país .

El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Recoleta y será organizado por la Cumbre Mundial de Comunicación Política , junto con la Subsecretaría de Medios y Prensa de la Ciudad de Buenos Aires , a cargo de Carolina Bartel. A diferencia de un congreso tradicional, la propuesta no analizará una elección pasada ni recurrirá a candidatos ficticios: el ejercicio partirá de los potenciales candidatos presidenciales , encuestas, estudios de clima sociopolítico, escucha social, comportamiento digital, Big Data y nanosegmentación disponibles en la actualidad.

Durante la jornada, 14 especialistas deberán transformar la información recopilada en decisiones concretas de campaña. El objetivo no será anticipar quién será el próximo presidente, sino responder qué debería hacer un equipo profesional si tuviera que comenzar a prepararse hoy para competir en las próximas elecciones presidenciales.

El trabajo abarcará todas las etapas de una campaña: investigación, definición de objetivos, identificación de públicos, estrategia, construcción narrativa, organización territorial, preparación del candidato, producción de contenidos, medios, redes sociales, creatividad, segmentación de audiencias, pauta, gestión de crisis y operación del Día D.

La dinámica buscará mostrar cómo las distintas áreas de una campaña están conectadas . Una conclusión surgida de la investigación podrá modificar la estrategia, mientras que una decisión estratégica puede cambiar el discurso, la creatividad, la comunicación digital o el trabajo territorial. Del mismo modo, una eventual crisis podrá obligar al equipo a revisar decisiones previamente tomadas.

Los 14 especialistas que participarán

El War Room estará integrado por profesionales de distintas áreas de la comunicación y la estrategia política. Daniel Ivoskus estará a cargo de la estrategia; Shila Vilker, de las encuestas y el análisis del clima sociopolítico; Martín Buzzi, de la nanosegmentación y la pauta programática; Mauro Becerra, de la implementación en medios; Daniel Vico, de la implementación digital; y Gabriel Slavinzky, del media training y el discurso.

También participarán Alonso Cedeño, encargado de anticipación de crisis; Lucía Bonetto, de movilización y estrategia territorial; Mario Rodríguez, de la gestión del Día D; Jorge Imhof, de creatividad y conexión emocional; José Norte, de escucha y comportamiento digital mediante Big Data; Edgard Gutiérrez, de la segunda opinión estratégica; Leandro Fagúndez, de cobertura y contenido digital; y Halley Arrais, de contraste y diferenciación.

La jornada estará dividida en cuatro bloques. El primero estará destinado a presentar al equipo, sus funciones y los objetivos de cada área. El segundo se enfocará en investigación, datos y contexto. El tercero abordará la construcción de la estrategia y su implementación, mientras que el cuarto estará dedicado al contraste, la pauta y la operación del Día D.

“Una campaña no es una suma de especialistas trabajando por separado. Es un equipo que interpreta información, discute alternativas y toma decisiones bajo presión”, señaló Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política.

La actividad estará dirigida a políticos, candidatos, dirigentes, equipos de campaña, consultores, comunicadores y profesionales vinculados con la estrategia electoral. La propuesta apunta a mostrar, en tiempo real, cómo se articula una campaña presidencial completa y cómo interactúan las diferentes especialidades que intervienen en una elección.

WAR ROOM – Cómo se gana una elección se realizará el 9 de octubre de 2026 en el Centro Cultural Recoleta, con el escenario político argentino actual como materia prima para desarrollar una campaña de principio a fin.