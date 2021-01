Un video complica más la situación de Carolina Píparo

En tanto, el jefe de la Comisaria primera de La Plata, Julio Del Dago, declaró ante la justicia que Píparo no dijo que atropellaron a dos motociclistas a quienes perseguían en auto junto a su esposo tras denunciar haber sufrido un robo, el 1 de enero último en La Plata. Así lo informó uno de los abogados de los jóvenes embestidos, Rodolfo Baqué, que estuvo presente durante la declaración testimonial del jefe policial ante la fiscal penal interviniente, Maria Eugenia Di Lorenzo.

Por su parte, Píparo, quien ayer también declaró ante la Justicia, dio marcha atrás en su decisión de pedir licencia en su cargo como secretaria de Asistencia a la Víctima y Violencia de Género de la Municipalidad de La Plata, en un intento por descomprimir las consecuencias políticas del hecho.

La noticia no cayó bien en el Frente de Todos. Desde el Concejo Deliberante, una fuente consultada aseguró que “no vamos a dejar de exigir su renuncia. Es lo mínimo que le corresponde. No se sostiene que esté al frente de un cargo llamado Asistencia a la Víctima. Van a tener que cambiarle el nombre”. Y agregó que “es importante no desviar el reclamo. Nosotros no vamos por la diputación. No nos corresponde. La eligió la gente y la gente luego decidirá si la quiere o no. Pero no hay que correr el foco”.

Los familiares de los motociclistas arrollados elevaron un comunicado al intendente Julio Garro insistiendo en la renuncia de la funcionaria. “Estamos convencidos de que sería pertinente que la Sra. Carolina Píparo dé un paso al costado respecto al cargo público que ocupa, ya que toda la situación planteada sólo hace generar dudas, temor e incertidumbre a las víctimas de accidentes y de delitos que potencialmente tuvieran que dirigirse a solicitar su ayuda”.

Sin embargo, Píparo se mantiene firme pese a que el lunes pasado había aceptado la idea de pedirse licencia mientras se desarrollara la investigación. Pero algo cambió.

Cuando dio a conocer a través de las redes sociales su versión de los hechos no hizo mención a esta decisión. Y al día siguiente, sus mismos pares en la Legislatura que había tomado la decisión de no manifestarse al respecto, decidieron salir a apoyarla.

Desde las autoridades provinciales del PRO hubo una bajada clara: sostener. Las elecciones de medio término son cruciales en las intenciones de la oposición y entregar una banca o bajarle el precio a una figura interna no parece el mejor camino para llegar fuertes a la votación.

“Creemos que hubo una utilización política violenta y desmedida luego de que ella sufriera un ataque a punta de pistola por seis motochorros”, sostuvieron desde el comité provincial del PRO. El comunicado fue suscripto por los tres intendentes del Conurbano, el diputado nacional Cristian Ritondo y un grupo de diputados y senadores provinciales.

No todos hicieron lo mismo. En el radicalismo son más escépticos. “Se está encargando la Justicia. No hay que mezclar. Cuando haya información concreta se podrá decir algo al respecto. Hoy es aventurado”, sostuvo un compañero de la diputada.