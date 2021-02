Suarez: "Me enteré por los diarios que estaban en Chile"

El domingo a la noche, durante la participación del gobernador en el 150º aniversario de la localidad de Las Heras, Suarez manifestó: “Me resulta difícil tener una opinión de algo inexplicable. Me enteré por los diarios una vez que estaban allá. El mandatario también cuestionó al embajador argentino en ese país, Rafael Bielsa, quien había intentado desactivar la polémica aclarando que Suarez no había pedido participar de la comitiva. “Escuché algunas declaraciones del embajador. Uno no va a pedir por algo que no conoce que se va a hacer. No tenía ningún tipo de conocimiento. Nadie se comunicó conmigo”, retrucó.

“Desde la provincia trabajamos de forma permanente con Migraciones y con Aduana. Creo que al Gobierno nacional no le gusta la postura que hemos tomado en muchos temas, sobre todo en el manejo de la pandemia, y en decir las cosas como son”, añadió Suarez, y puso énfasis en ese punto: “Quizás en alguna reunión se iba a decir que el manejo de la pandemia en Mendoza fue distinto, y no querían escuchar eso”.

El gobernador mendocino señaló que los indicadores respecto al covid son positivos en la provincia. Y, en ese sentido, volvió a chicanear a la Casa Rosada. “Si bien esto no ha terminado, no quiero cometer los errores nacionales de festejar los goles antes. Eso no hay que hacerlo nunca”, dijo.

Por otro lado, los mandatarios que participaron del tour comenzaron a mostrar avances para los proyectos que llevaron en sus propias carpetas. Por caso, el salteño Gustavo Sáenz rubricó ayer el acta de inicio de obra para la pavimentación de la ruta nacional 51 que conecta con Chile a través del Paso de Sico. Se trata del segundo tramo de los tres comprometidos con Nación sobre los cinco tramos totales. Sáenz destacó: “Es un día histórico porque el sueño de la ruta 51 pavimentada para que sea nuestra salida al Pacífico, comienza a hacerse realidad; es lo que muchos prometieron y nunca cumplieron”.

El gobernador indicó que en Chile plantearon la importancia del corredor bioceánico para llevar las producciones regionales a los mercados del Pacífico.

En tanto, el catamarqueño Raúl Jalil afirmó que es inminente la apertura del Paso San Francisco para el transporte de carga. Y agregó que comenzarán a exportar mosto de bodegas locales. Y el sanjuanino Uñac reavivó su optimismo por la megaobra del túnel de Agua Negra, donde ahora aguardan por la continuidad del proceso de licitación, tras las dudas que habían surgido en Chile en torno al proyecto que cuenta con financiación del BID aprobada.

El riojano Ricardo Quintela, por su parte, espera obras para el paso de Pircas Negras.