Ciclogénesis en marcha: tormentas fuertes, granizo y alerta en varias provincias

El fenómeno avanza con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en varias provincias, mientras se mantiene el alerta y se espera una mejora temporaria en el AMBA.

Tormentas fuertes, vientos y anegamientos afectan a distintas regiones por el avance de la ciclogénesis.

Un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica avanza este viernes por la noche sobre gran parte del país con la formación de un sistema de baja presión asociado a un proceso de ciclogénesis , que potencia tormentas intensas, ráfagas de viento y caída de granizo en varias regiones.

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El fenómeno, habitual para esta época del año, se produce por la combinación de aire cálido, alta humedad y el ingreso de un frente frío , condiciones que favorecen el desarrollo de tormentas fuertes. A esto se suma una vaguada en altura que intensifica la organización del sistema.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el frente frío ya impacta en distintas zonas del país y consolida un centro de baja presión sobre el sudeste de la provincia de Buenos Aires, uno de los puntos donde el fenómeno cobra mayor intensidad.

En las últimas horas, las tormentas ya se hicieron sentir en provincias como La Pampa, Mendoza, San Luis y el oeste bonaerense , con registros de granizo, ráfagas intensas y anegamientos que generaron complicaciones.

Rige alerta amarilla y naranja para este sábado.

El SMN mantiene alertas por tormentas en al menos nueve provincias: Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del Estero .

A medida que el sistema avanza de oeste a este, las tormentas ganan organización. El foco más intenso se desplaza hacia el centro y litoral, especialmente en el este de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde el nivel de alerta asciende a naranja, con posibilidad de fenómenos localmente severos.

Se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 80 km/h y caída ocasional de granizo.

Alivio temporario en el AMBA

En medio del escenario de inestabilidad, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una mejora pasajera tras el paso de las tormentas del sábado.

El domingo se prevé con cielo mayormente despejado, temperaturas entre 14 y 24 grados y sin lluvias. La jornada estará marcada por el ingreso de aire más frío, con viento del sur durante la mañana.

El lunes continuará con condiciones relativamente estables, aunque con mayor nubosidad y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 22 grados.

Recomendaciones ante el alerta

Ante la vigencia de alertas meteorológicas, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en zonas urbanas.

Entre las principales medidas:

Evitar circular por calles anegadas

Asegurar objetos en balcones y obras en construcción

No manipular artefactos eléctricos en contacto con el agua

Circular con precaución y a baja velocidad

Evitar zonas arboladas durante tormentas o ráfagas intensas

También se advierte sobre la importancia de no obstruir desagües y respetar los horarios de disposición de residuos para evitar complicaciones en el drenaje pluvial.