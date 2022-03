Con renuncia de Das Neves, Arcioni suma más de 40 bajas

Lo cierto, y lo confuso del caso, es que ni siquiera la oposición puede dar con la cantidad de ministros y secretarios que abandonaron sus puestos. “Hasta el año pasado eran poco más de 40. Y en el último tiempo se sumaron (Federico) Massoni, (José María) Grazzini y ahora Das Neves”, le dice a este diario un legislador que no forma parte del gobierno.

Claro, la salida de Das Neves no fue una más. El ahora exministro de Seguridad llevaba solo cuatro meses en su cargo. Había llegado en noviembre en reemplazo del polémico Massoni, quien tras obtener solo un 10% de los votos en su camino al Congreso como candidato a senador tomó la decisión de dejar su cargo. Ahora, Das Neves también cayó en la polémica. Resulta que tras atropellar a un canillita, que se encuentra en gravísimo estado producto de los golpes sufridos, la familia de la víctima denunció que gente relacionada al ahora exministro les ofreció plata. “Anoche fueron personas que le ofrecieron dinero a mis hermanos. La Policía no entregó el acta del accidente y un medio borró la entrevista con mi madre. A nosotros la plata no nos va a devolver a mi hermano. Queremos justicia”, aseguró la hermana del canillita atropellado.

La Fiscalía local ya trabaja para determinar cómo se dieron los hechos. Das Neves enfrenta la posibilidad de ser imputado por lesiones culposas, algo que podría cambiar por completo de acuerdo a cómo evolucione el ciclista, que está internado en el Hospital de Trelew con heridas graves. Sus familiares aseguraron que “esperan un milagro”. Con este arsenal de fondo, Das Neves renunció a su cargo y Arcioni no dudó en aceptársela. “Tras los hechos de público conocimiento, acepté la renuncia de Leonardo Das Neves a su cargo de ministro. Estos dolorosos momentos requieren que esté a disposición de la familia y de la Justicia para abocarse a los procesos necesarios”, compartió el gobernador en sus redes. Incluso, luego de que se volviera a barajar el nombre de Massoni, Arcioni ya cerró a su reemplazante, quien venía acumulando una fuerte cantidad de críticas de parte de su antecesor. Se trata de Miguel Castro, exministro de Coordinación de Gabinete durante la gestión del exgobernador Martín Buzzi. El nuevo ministro de Seguridad será presentado mañana y ya adelantó que no llevará a cabo cambios en la cúpula policial.

Con este movimiento, Seguridad empardará a Economía como las carteras que más cambios sufrieron desde la llegada del gobernador, quien tomó el puesto del fallecido Mario Das Neves en noviembre de 2017.