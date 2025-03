Con el ciclo lectivo en marcha, no cesan los reclamos docentes en media docena de provincias

Con el ciclo lectivo en marcha persisten los reclamos de los gremios docentes en Córdoba, Jujuy, San Juan, Chubut, Misiones y Santa Cruz por los ofrecimientos de mejoras salariales, que no satisfacen sus demandas. En el arranque de la semana corta hubo marchas y este jueves habrá paro con movilizaciones. "La propuesta que nos han hecho no se condice ni da respuesta a los planteos realizados por la asamblea de delegados departamentales", sostuvo en las últimas horas el secretario general del gremio Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli , que concentra a la mayor parte de los maestros de esa provincia.

"Si bien hay puntos que avanzan en lo que planteamos, hay cuestiones que quedan pendientes y que para nosotros no deben quedar sin resolver. No está garantizado el FONID hasta fin de año con actualizaciones por IPC, ni para activos ni para jubilados, y no está el esquema de blanqueo para la segunda etapa del año. Si bien hay un adelanto de pauta, ese adelanto tiene que ser más significativo porque entendemos que no da respuesta a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios", señaló Cristalli en un video que difundió UEPC en sus cuentas en redes sociales. "Hemos ratificado que no aceptamos la propuesta, no la vamos a poner a consideración. Ratificamos el paro de 24 horas en toda la provincia, en escuelas oficiales y privadas", cerró.