Con la presencia de Axel Kicillof, Mariel Fernández encabezará un congreso de mujeres peronistas

La intendenta de Moreno presidirá el evento "Unidas Triunfaremos", en San Vicente. Se prevé la asistencia de al menos mil participantes.

La intendenta de Moreno y secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Mariel Fernández, convocó a mujeres de todo el territorio bonaerense a participar del congreso “Unidas Triunfaremos” , que se llevará a cabo el próximo martes 6 de octubre en la Quinta de San Vicente.

El encuentro contará con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof , quien estará a cargo de la apertura de la jornada.

“En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”, destaca el video promocional difundido para la convocatoria.

Además, remarca: “Nuestra voz y nuestra experiencia son fundamentales para construir la gesta que necesitamos para volver a tener un gobierno nacional y popular”.

Se prevé la asistencia de al menos mil participantes, quienes se reunirán para debatir y reflexionar sobre la coyuntura política, económica y social, con el objetivo de aportar a la reconstrucción del país.

Según datos de principios de septiembre, el PJ bonaerense acumuló más de 25.000 preafiliaciones desde que lanzó, en junio pasado, su campaña de afiliación digital.

Así lo confirmaron a Ámbito fuentes del partido, que además precisaron que Almirante Brown, Escobar, General Pueyrredón, La Matanza, Florencio Varela y La Plata son los distritos que recibieron mayor cantidad de solicitudes.

La campaña se sostiene en dos niveles de trabajo: los PJ locales de cada municipio y los gremios (como UPCN y CGT regonales, entre otros). Para completar el trámite, quienes se preafiliaron a través de la web deben acercarse con su DNI a la sede partidaria de su distrito.

En ese marco, se realizaron reuniones específicas sobre afiliación en Florencio Varela, San Miguel del Monte, La Plata y Pellegrini, y la próxima actividad está prevista en Mar Chiquita (Quinta Sección electoral).

Uno de los datos que más destacan desde el partido es el rejuvenecimiento del padrón. Según los números a los que accedió Ámbito, el promedio de edad general de los afiliados al PJ bonaerense antes del lanzamiento de la campaña era de 60 años; entre los 25.000 preafiliados incorporados desde junio, ese promedio bajó a 40.