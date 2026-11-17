El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de La Plata Julio Alak reinauguraron este martes el Teatro Municipal Coliseo Podestá , tras una puesta en valor integral de $1.130 millones. El acto se hizo a dos días del aniversario de la ciudad y en la previa de los 140 años de la histórica sala, y el gobernador lo aprovechó para volver a reclamarle a la Nación: “ En los últimos tres años, cada vez que inauguramos algo, falta una pata, que es la pata nacional ”, lanzó.

Kicillof no nombró al presidente Javier Milei , pero no hizo falta. Atribuyó a “determinadas líneas políticas” un desinterés por la cultura que, a su entender, se disimula como “un problema con lo público”. “ No les gusta la universidad porque es pública, no les gusta la cultura o los teatros o los museos porque son públicos ”, disparó. Y agregó que, al recortar presupuestos, “se terminan llevando puestos mucho más” que lo que depende directamente del Estado.

Para graficarlo, habló de un “ multiplicador inverso ”. Si la inversión pública genera cinco empleos por cada uno que crea, sostuvo, el desguace funciona igual pero al revés. Puso el ejemplo de la construcción y recordó que el Gobierno nacional “dijo que iba a ser cero obra pública y suspendió 2000 obras en todo el país, incluida la provincia de Buenos Aires”. “No inauguró ninguna, no empezó ninguna”, remarcó, y señaló que la caída arrastró también a la construcción privada.

En el plano cultural, el gobernador apuntó a la “desinversión” en los institutos nacionales de teatro y cine y admitió que Provincia y municipio sostienen la inversión “contra viento y marea”, en un momento difícil para sus presupuestos. “ Lo que estamos haciendo es un esfuerzo realmente inmenso e insuficiente ”, reconoció. Ahí soltó la frase que repite en cada acto: “ No hay soluciones provinciales para problemas nacionales ”.

También dejó una crítica hacia atrás, sin nombres propios. Contó que, cuando llegó a la gobernación, la sala principal del Teatro Argentino estaba “cerrada, clausurada por falta de inversión”. Además, describió una “verdadera decadencia” cultural en la capital bonaerense, producto de “la dejadez, la indolencia, la falta de inversión”.

Hubo lugar también para la emoción. “Este teatro, puedo decirlo como público, es probablemente el más lindo del mundo”, dijo Kicillof emocionado y planteó que "era doloroso verlo en el estado de deterioro que tenía”. Luego, describió que el Coliseo Podestá antes de las refacciones se llovía y que las cubiertas estaban destruidas, y advirtió que en los edificios históricos el daño avanza por donde no se ve. “Cuando te querés acordar, está todo roto y a veces irrecuperable”, señaló.

La de este martes es la segunda restauración del Coliseo que le toca encabezar.

Alak, por su parte, eligió el registro histórico, aunque con un mensaje político entre líneas. Recordó que La Plata “no nació fortín ni puerto” sino como una ciudad ligada al conocimiento, y la definió como una capital cultural “por tener cuatro universidades” y por ser “una cantera enorme” de artistas. Como prueba, mencionó que para el concurso de bandas por el aniversario se inscribieron más de 1000 grupos de rock. “La puesta en valor de este teatro tiene una enorme significación para la ciudad porque representa un templo histórico de nuestra cultura”, afirmó.

Es la segunda restauración del Coliseo que le toca encabezar: la anterior fue hace 20 años, en otro de sus mandatos. En su mensaje, sumó una lista de espacios recuperados, como el Pasaje Dardo Rocha, que estaba cerrado, y la República de los Niños, que cumple 75 años. Sobre el estado en que encontró ese parque fue gráfico: “Se llovía todo, el tren descarrilaba, el barco se hundía, era un desastre, como nos pasaba acá”. Y cerró: “Estamos muy felices de hacerlo con Axel”.

Las obras se hicieron en dos etapas. Incluyeron la reparación de cubiertas, la impermeabilización, la recuperación del lucernario y reformas en el escenario, el Museo José Podestá, el Salón China Zorrilla, dedicado a los artistas locales y la escena independiente, los camarines y las oficinas. Por primera vez, la sala principal tendrá climatización frío-calor.

El director del teatro, actor y gestor cultural, Alejo García Pintos, planteó: “No es fácil encontrar un intendente y un gobernador que apuesten a la cultura y que destinen fondos para reacondicionar estos espacios”. Además, destacó que el Coliseo, a través de la obra inmersiva "Laberinto Podestá (el último aplauso)" da continuidad laboral a más de 20 artistas locales.

El final del discurso de Kicillof fue en clave nacional. “Esto que se hizo en el Coliseo Podestá hay que hacerlo en toda la Argentina”, planteó. Extendió el diagnóstico más allá de la cultura y habló del “deterioro grandísimo” que, según dijo, sufren los docentes, los investigadores, los trabajadores y las pymes. “Mientras nosotros estamos acá, se sigue atacando el arte y la cultura en la Argentina”, insistió. Y dejó la frase que se lee como una señal hacia adelante: el teatro reinaugurado sirve “para mostrar que hay otro camino”.