Conflicto docente en Neuquén: cruces entre el gobierno y los gremios en una nueva jornada de paro

Docentes Neuquén.jpg Docentes afiliados a ATEN durante la concentración frente a la Casa de Gobierno de Neuquén.

La gestión neuquina recordó, además, que rige la aplicación de descuentos por jornadas no trabajadas a quienes incurren en inasistencias injustificadas. En cuanto al desagregado, el CPE informó que, de acuerdo a cada región provincial, el acatamiento promedio que tuvo la medida fue: Sur 7%, Centro 16%, Confluencia 35% y Norte 18%.

Por el contrario, desde ATEN señalaron que el paro tuvo un acatamiento del 80% y destacaron como multitudinaria la convocatoria y la participación en el acampe que llevan adelante en la puerta de la Casa de Gobierno neuquina. "Exigimos al gobierno provincial que convoque a urgente mesa de negociación. El conflicto que generaron, deben resolverlo", reclamaron.

Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio, sostuvo que la administración de Figueroa "tiene que convocar a una mesa de negociación para resolver un conflicto, que no teníamos y que se gestó a partir de los incumplimientos del compromiso de la mesa técnica y por el intento de implementar el presentismo, que es un ataque a nuestros derechos".

Docentes Neuquén.jpg El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, durante la concentración frente a la Casa de Gobierno.

Por su parte, la ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez, le abrió la puerta a dialogar con la agremiación pero puso como condición "que esté garantizada la continuidad del ciclo lectivo". En diálogo con LU5, la funcionaria descartó la derogación del plus salarial por presencialidad y consideró que como "una posición política" el pedido de renuncia que agita el sindicato.

El martes, en tanto, personal policial se hizo presente en el acampe de los docentes y los instó a levantar la concentración. "Instamos al gobierno provincial a que nos llame a mesa de negociación, el conflicto que ellos iniciaron, se resuelve a través del diálogo y no con intimidaciones o intentos de reprimir nuestros legítimos reclamos", contestó ATEN en su página web.

Este jueves, los trabajadores de la educación neuquinos llevarán adelante la última jornada de paro de las 72 horas acordadas para esta semana. Luego, realizarán asambleas en toda la provincia para determinar cómo proseguir con el plan de lucha, a la espera una convocatoria del gobierno para negociar.

Maximiliano Pullaro fustigó el paro docente en Santa Fe

A la par, los docentes de Santa Fe realizan este miércoles un paro en reclamo de mejoras salariales. La medida es impulsada Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), que rechazó la última suba de sueldos ofertada por la administración de Maximiliano Pullaro. En contraposición, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) votó a favor de aceptar la propuesta oficial.

En medio de la medida, el gobernador Pullaro salió con los tapones de punta y aseguró que "no esperaba esta actitud del sindicato y de los sindicalistas". “Entendemos, y así lo hicieron también otros gremios del Estado, que la propuesta realmente era superadora. La recomposición salarial a los empleados públicos, en lo que va del 2024, supera en 3 puntos a los índices de inflación, 82% a 79%", amplió.

Maximiliano Pullaro.jpg El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó el paro docente.

El mandatario explicó que "en el último trimestre, casi dos puntos más por encima de la inflación hemos recompuesto los salarios de los empleados públicos. A nivel nacional solamente se hicieron dos paros, pero es el paro número 13 que nos están haciendo los sindicalistas que son muy duros con nosotros y fueron muy blandos en otros momentos”.

A la par, Pullaro cargó las tintas contra AMSAFE: "Teníamos un ausentismo muy importante y con muchos controles logramos bajar el 70 % de las carpetas que fueron controladas y que había en la provincia de Santa Fe". "Eso le molestó mucho a los gremios porque ellos entendían que era un derecho y para nosotros una persona que tiene una carpeta o que funda esa carpeta en algo que es irreal, no es un derecho, sino en definitiva termina resintiendo el sistema", disparó.

Y, en esa senda, amplió: "Como no eran la mayoría, nosotros no vamos a discutir con los sindicalistas, que son muy duros con nosotros y fueron muy blandos en otros momentos”.

Por su parte, AMSAFE se movilizó a la puertas del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) en la capital santafesina. Allí, el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, dijo: “Hoy, acá y en toda la provincia, estamos demostrando una vez más que no hay ajuste, no hay extorsión, no hay amenaza, no hay ley que nos frene a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación, que estamos de pie contra el ajuste del gobierno nacional y del gobierno provincial.”

El gremialista consideró que “está claro que esta política económica que se está llevando adelante tiene millones y millones de perdedores, las clases medias, las trabajadoras, los trabajadores, los sectores más postergados de la población, pero hay grandes ganadores".

Docentes Santa Fe.jpg Docentes nucleados en AMSAFE se movilizaron en la capital de Santa Fe.

Dentro de este último grupo, ubicó a "los grandes grupos económicos que están haciendo fortunas, que la están levantando con pala y ahí hay que poner la mirada, dejen de ajustar a los trabajadores y exijan a las grandes empresas que hagan aportes extraordinarios para garantizar nuestros derechos”.

Paralelamente, se refirió a la decisión del gobierno santafesino de otorgar el aumento salarial aunque no haya acuerdo y advirtió: “Decimos claramente, la paritaria no está cerrada, si creen que nos vamos a callar la boca porque van a sacar el aumento por decreto, están equivocados, vamos a continuar exigiendo la recuperación del poder administrativo, vamos a continuar exigiendo mejores condiciones salariales, vamos a continuar exigiendo que nos paguen la deuda de la paritaria 2023”.