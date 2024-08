Paritarias: comenzó semana de alta tensión con marchas y paros docentes en provincias

Actualmente, el eje de las pulseadas está en Córdoba , donde los trabajadores motorizan un paro de 48 horas. Casi a la par, los maestros de Santa Fe convocaron a medidas de fuerza para este miércoles, mientras que la administración de Maximiliano Pullaro ya advirtió que les descontarán los días a quienes no concurran a sus puestos laborales. Similar escenario atraviesa Entre Ríos . En Neuquén , en tanto, se agudiza la puja por el plus por presencialidad.

UEPC Docentes Córdoba.jpg Afiliados de la UEPC llevan adelante un paro por 48 horas en Córdoba.

Cristalli, a la vez, criticó la decisión de la gestión cordobesa de pagar por decreto el aumento rechazado. “Lo único que hace el gobernador es demostrarle a los docentes que quiere pagar lo que quiere, como quiere, cuando quiere, sin tener en cuenta el consenso mayoritario de lo que están opinando los docentes de la provincia”, aseguró. Y agregó: “Necesitamos que sea reconocido el trabajo docente en su magnitud, es hora de que empecemos a discutir toda la tarea extra que hacemos los docentes fuera del horario y que no es remunerada”.

Cabe destacar que, además de la UEPC, en el conflicto también participa el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). De acuerdo a los instruido por Llaryora, los sueldos docentes provinciales se pagarán con aumento, retroactivo a junio. Los incrementos son de un 2,5% remunerativo, más una suma fija de $ 25.000 para junio y un 2%, más otro no remunerativo del mismo monto para julio. Además, los haberes se equipararán con una inflación en mayo del 4,08% y del 3,7% en junio, según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia.

Santa Fe: paro el miércoles y repudio de Maximiliano Pullaro

No muy distinto al escenario cordobés es el de Santa Fe. Luego de retomar las negociaciones, los docentes convocaron a un paro para este miércoles en rechazo a la oferta de aumento salarial realizada por la administración de Maximiliano Pullaro. La misma consiste en una suba del 9,95% para el trimestre julio, agosto y septiembre.

La propuesta cosechó una amplia negativa por parte de los afiliados a la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), que motorizará la medida de fuerza. Cerca de 19 mil maestros (91%) votaron en contra. Tampoco pasó el filtro de la Unión Docentes Argentinos (UDA), que le bajó el pulgar en su congreso ordinario. Este lunes, en tanto, SADOP definiría los pasos a seguir.

PULLARO 1600.jpg El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó a los gremios docentes por la convocatoria a un paro.

En la víspera de la medida, el gobernador Maximiliano Pullaro salió al cruce de AMSAFE y consideró que el paro es "totalmente injusto". “Estamos actualizando los índices de salario por encima del índice de inflación, con lo cual sentimos que el paro es totalmente injusto”, dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa. “Un punto en una paritaria nos sale $40.000 millones, el equivalente a 8 escuelas o 40 kilómetros de rutas. Son todos los patrulleros que compramos, o el doble de las ambulancias que vamos a comprar. Tenemos que gobernar para toda la sociedad de la provincia”, protestó el dirigente radical.

Su administración ya anticipó que les descontará el día los docentes que no acudan a trabajar este miércoles, una decisión que suma tensión a la pulseada con los gremios. "El descuento de días a los docentes que paren ya es un decisión tomada, no es un tema ni en debate ni en discusión", dijo el ministro de Educación provincial, José Goity. Cabe destacar que tanto ATE como UPCN, los gremios que nuclean a los trabajadores estatales de Santa Fe, aceptaron una oferta salarial similar a la docente.

Paro docente por 48 horas en Entre Ríos

En Entre Ríos, los gremios docentes realizaron un paro de 48 horas el jueves y viernes de la semana pasada, en rechazo a la oferta salarial realizada por el gobierno de Rogelio Frigerio. La medida se repetirá este martes y miércoles a la espera de que la administración provincial mejore la propuesta para así destrabar el conflicto.

La huelga incluyó, además, una movilización del Frente Sindical Docente a la Casa de Gobierno, en Paraná. El combo fue impulsado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en conjunto con la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y SADOP. Como complemento, este lunes se realizaban asambleas docentes en toda la provincia, con el objetivo de instrumentar una hoja de ruta común.

Docentes Entre Ríos 4.jpg En Entre Ríos, los docentes realizarán un paro de 48 horas y marcharán en Paraná. AGMER

Tras reanudar el diálogo con los gremios, la gestión entrerriana había realizado una nueva propuesta salarial que consiste en una pauta semestral que iguale los salarios a la inflación mensual; el pago de una suma fija de $200.000, que incluye a los pasivos; y el aumento de un 13,4% del salario mínimo docente a $430.000. Al igual que en Santa Fe, en Entre Ríos también les descontarán el día a quienes adhieran a los paros. "Día que se para, día que se descuenta y luego se recupera", advirtió la titular del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

"Este es un gobierno con vocación de diálogo, pero queremos a los chicos en las aulas y no perder días de clases", completó el ministro de Gobierno y Trabajo provincial, Manuel Troncoso.

Neuquén: acampe y paro contra plus por presencialidad

Por su parte, los docentes neuquinos realizarán esta semana un paro de 72 horas el martes, miércoles y jueves, que incluirá un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial. Posteriormente, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) motorizará nuevas asambleas para delinear cómo sigue el plan de lucha que sus afiliados llevan adelante desde hace semanas.

Uno de los principales ejes de la polémica es la decisión del gobierno de Rolando Figueroa de implementar, luego que la Legislatura lo aprobara en junio pasado, el pago de un plus por presencialidad a los maestros de la provincia. En búsqueda de desactivar el conflicto, la administración neuquina abrió la posibilidad de que los docentes renuncien de manera voluntaria al ítem.

ATEN docentes Neuquén.jpg

La noticia, sin embargo, fue rechazada de plano por el sindicato, que considera que el plus es parte del salario. "Nadie va a renunciar a su salario y eso es salario, no es un premio como dice el gobierno", había comentado a este medio el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo. La decisión, sin embargo, abrió un frente de conflicto interno en el gremio que derivó en la renuncia de la Comisión Directiva de la filial de Junín de los Andes.

“Lamentamos haber llegado a esta instancia, pero la complejidad de las circunstancias acaecidas este último tiempo nos han hecho reflexionar al máximo. ¿Qué rol cumplimos frente a toda una comunidad que solo mira que nos destrozamos mutuamente?¿En qué lugar queda una mayoría silenciosa que frente a estas acciones vividas simplemente se retira? ¿Somos las conducciones las responsables de llevar adelante, a cualquier costo, la representación de un colectivo que mayoritariamente se retiró de este espacio?”, plantearon los dirigentes al dejar su cargo.

Conflicto sanitario en Mendoza

Por fuera del plano docente, Mendoza atraviesa por estas horas un conflicto entre el gobierno de Alfredo Cornejo y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS). La puja sumó tensión el lunes cuando la administración cuyana decidió aumentar por decreto los salarios del sector, desoyendo los reclamos del gremio.

De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial, se les otorgó a los trabajadores del rubro "un incremento salarial del 5% sobre la asignación de clase para los meses de julio, agosto y setiembre de 2024 respectivamente, calculado para el mes de julio sobre la base fija del mes de junio de 2024 y para los meses de agosto y septiembre de 2024, respectivamente un 5% sobre la asignación de clase calculados sobre la base fija del mes de julio de 2024″.

La semana pasada, AMProS determinó que, desde el 31 de julio y por tiempo indeterminado, solo se atenderían "urgencias y emergencias para racionalizar el recurso humano con la finalidad de resguardar la integridad psico-física de los trabajadores".

En ese marco, la Asociación determinó que los profesionales de la salud no realizarán tareas administrativas; no se firmarán planillas ni anexos; no se realizarán certificados de aptos psico-físico; no se utilizará la movilidad de los profesionales para traslados a domicilios, establecimientos escolares y traslados entre efectores de salud; y no se utilizará material de los profesionales para diagnósticos o tratamientos.

Tampoco se utilizarán los teléfonos del personal fuera de los horarios de trabajo, no se va a utilizar el servicio de datos de los teléfonos personales durante la jornada de trabajo y, en Atención Primaria, sólo se atenderán pacientes con patología aguda.